Üye Girişi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstanbul ve İzmir'de toplam 6 taşınmazı satacak - Son Dakika

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstanbul ve İzmir'de toplam 6 taşınmazı satacak

02.10.2021 10:29
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstanbul ve İzmir'de toplam 6 taşınmazı satacak, System.String[]

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da 1 ve İzmir'deki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da 1 ve İzmir'deki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, söz konusu taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak

İhalelere katılacakların, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'ye son teklif verme tarihinde elden teslim etmesi gerekiyor.

Son teklif verme tarihi İstanbul'daki taşınmaz için 17 Kasım, İzmir'deki taşınmazlar için ise 9 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Gazete, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstanbul ve İzmir'de toplam 6 taşınmazı satacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu 10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi 09:43 Gece uyurken hesabı ele geçirildi! Talihsiz adam, 25 bin lirasının buhar oluşunu saniye saniye izledi Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber 09:31 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti 08:57 Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı 07:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış 00:31 Kurtlar Vadisi'nin Abdülhey'i Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı! Yıllarca spor işletmeciliği yapmış

Son Dakika Haberleri
10:17 Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı
10:15 Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu
10:11 Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı
09:58 Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı
09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor
09:56 Mikroçip takılan köpek takip ediliyor! İstanbul'u karış karış gezip bir günde 29 durak kullanıyor
09:37 Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan
09:30 Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber
09:29 Dünyanın en çok istismara uğrayan çocuğu olarak bilinen Genie'nin nerede olduğu halen bilinmiyor
09:08 Okuldan çıkan liseli kız öğrenciler parkta yumruk yumruğa kavga etti
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı         
10:27
Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı Merve Boluğur, göbek dansı yaptığı videoyu sosyal medyadan paylaştı         
10:17
Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı Yük asansörü ve belediye otobüsü çarpıştı: 1 yolcu yaralı         
10:12
Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı Midyatlı rahibe, 36 yıl sonra göç ettiği köyüne geri dönüp gençler için havuz yaptırdı         
09:58
Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan Balotelli, Beşiktaş'tan sonra Antalyaspor'u da çıldırttı! Yönetimden büyük isyan         
09:38
Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı Son dakika! Meteoroloji'den 12 il için dikkat çeken sağanak yağış uyarısı         
09:00
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor İngiltere'deki akaryakıt krizi büyüdü, silahlı kuvvetler devreye giriyor         
00:49
Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu Şaşkına çeviren olay! 1992 yılında dağda kaybolan adamın cansız bedeni bulundu         
21:27
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı 'Benzemez Kimse Bize'nin ömrü kısa sürdü! Mustafa Keser'den isyan dolu Bülent Ersoy paylaşımı         
21:01
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm Yeni konuşmaya başlayan bebek: Önceki hayatımda araba çarparak öldüm         
17:46
Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular Ozan Kabak'ın formasını giydiği Norwich City de espor dünyasında! Takım kurdular         
14:01
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 10:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstanbul ve İzmir'de toplam 6 taşınmazı satacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement