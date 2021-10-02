Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İstanbul ve İzmir'de toplam 6 taşınmazı satacak

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da 1 ve İzmir'deki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, söz konusu taşınmazların satışına yönelik pazarlık usulüyle ihale yapılacak

İhalelere katılacakların, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunması ve teklifle şartnamede istenilen belgeleri ÖİB'ye son teklif verme tarihinde elden teslim etmesi gerekiyor.

Son teklif verme tarihi İstanbul'daki taşınmaz için 17 Kasım, İzmir'deki taşınmazlar için ise 9 Kasım 2021 olarak belirlendi.