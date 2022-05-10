Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın konut kredisine yönelik açtığı paketi yorumladı: Daha yanlış bir politika düşünemiyorum - Son Dakika

Sözcü'de yer alan habere göre, Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan konut finansmanı paketini yorumladı.

"HER ŞEYİ DAHA DA BERBAT YAPARSINIZ"

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demirtaş, "Açıklanan resmi enflasyonun yüzde 70 olduğu, ucuz krediyle şişirilen ev fiyatlarından insanların yandığı bir ortamda, siz kalkıp yüzde 0.99 faizle bedavaya çuval çuval TL dağıtırsanız, her şeyi daha da berbat yaparsınız" dedi. Demirtaş, "Daha yanlış bir politika düşünemiyorum" diye konuştu.

CUMHURBAKANI ERDOĞAN 3 PAKETİ HİZMETE SUNDU

Erdoğan, yaptığı açıklamada "Bu çerçevede konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paket ile ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşımıza, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz. İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış Döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıklarının Türk lirasına dönüşümünü teşvik etmektir" dedi.

"Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Mayıs ayı başı itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz."