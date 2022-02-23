Özhan, emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Özhan, emin adımlarla ilerliyor

23.02.2022 12:44
Özhan, emin adımlarla ilerliyor

Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, yaptığımız çalışmalar sonucu geçtiğimiz yıllara oranlar daha iyi hizmet vermenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, yaptığımız çalışmalar sonucu geçtiğimiz yıllara oranlar daha iyi hizmet vermenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Özhan Marketler Zinciri, 2021 Yılı Yönetimi Gözden Geçirme (YGG) toplantısı, Özhan Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Özhan, Elif Özhan, Onur Uluçay, Emel Biberoğlu başkanlığında yapıldı. "TSE EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetimi Sistemi" kapsamında gerçekleştirilen Yönetimi Gözden Geçirme toplantısında, kalite, satın alma, Özhan Akademi, kurumsal iletişim, satış pazarlama, insan kaynakları, denetim, üretim, mali işler, market grup müdürlüğü, bilgi teknolojileri, lojistik, idari ve teknik işler, saha satış, kalite yönetim sistemi birimlerinin süreçleri ele alındı. Bursa Ticaret Borsa'sında yapılan toplantı da 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı için planlanan hedeflere yönelik birim yöneticilerinin hazırladığı sunumlar izlenime sunuldu. Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, YGG toplantı sonuçlarına göre birim bazında artılar ve eksikliklerin tespiti ve nasıl bir yol haritası oluşturulması gerektiği noktasında toplantının önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Özhan yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi;

"Kalite süreçlerinin doğru yönetilmesinde bütün birimlerimizin üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını görüyoruz. Yönetimin Gözden Geçirmesi ile ilgili 2021 verileri önümüze serilmiş oldu. Bu toplantıda biz neredeyiz, hangi aşamadayız, zayıf ve güçlü yönlerimiz, kalite süreçlerinde eksik yönlerimizi daha nasıl iyileştirebiliriz, konularında tüm yılı kapsayan bir yıl sonu karnesi ortaya çıkacak. Bu veriler bir önceki yıla kıyasla iyileşmelerin artarak devam ettiğini gösteriyor ve durum bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda emeklerinden dolayı yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Veri bazında olumlu yönde ilerleme kaydeden birimlerimizde görülen ortak nokta, yöneticilerin aidiyet duygusunu içselleştirmiş olmalarıdır. İyileşmeyi ya da kalite süreçlerinde sürekliliği hedef edinmek kazanımları da beraberinde getiriyor." - BURSA

YORUMLAR
500
Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım Başkan Acar: 'Kantin kiraları neden yarım ödeniyor, sorunlar neden göz ardı ediliyor' Başkan Acar: 'Kantin kiraları neden yarım ödeniyor, sorunlar neden göz ardı ediliyor'

İbrahim Özhan, Market, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özhan, emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
12:28 Şarkıcı Buray'dan örnek davranış! Görme engelli hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
11:53 Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor
11:44 Elindeki uyuşturucuyu "Kuşu uçuruyorum" diye elinden çıkarmaya çalışırken narkotik köpeğine yakalandı
11:36 Ezgi Sertel altın gününün hakkını verdi! Instagram hesabından dans ettiği görüntüleri paylaştı
11:29 Akşener'den Erdoğan'ın "külfeti sırtlayacağız" çıkışına cevap: Çok beklersin çok!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 12:50:24. #1.11#
SON DAKİKA: Özhan, emin adımlarla ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement