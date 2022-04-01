Özhan Market Ramazana hazır - Son Dakika
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Özhan Market Ramazana hazır

01.04.2022 00:57
Özhan Market Ramazana hazır

Özhan Marketler zinciri, Ramazan sofralarına lezzetli tatlar ve keyif katmak için tüm mağazalarındaki hazırlıklarını tamamladı.

Özhan Marketler zinciri, Ramazan sofralarına lezzetli tatlar ve keyif katmak için tüm mağazalarındaki hazırlıklarını tamamladı. Özellikle iftar ve sahur alışverişi için bol çeşitle birlikte her bütçeye uygun kampanyalarla müşterilerin yüzü gülüyor.

Mağazalar zinciri, iftar sofrasının olmazsa olmazı birbirinden lezzetli tatlılar,iftarlık ürünler, peynir ürünleri, şarküteri ve meze çeşitleri her Ramazan'da olduğu gibi çeşitli seçenekler ile sofralarınızı şenlendiriyor. Özellikle cevizli, fıstıklı ve ev baklavası gibi baklava çeşitlerinin yanı sıra, kadayıf, bülbülyuvası, saray sarma, fıstıklı burma, şöbiyetten oluşan tatlı çeşitleri müşterilere sunuluyor. Ramazan ayına özel olarak üretilen pide, ekmek çeşitleri de seçenekler arasında. Yaprak sarması, mercimek köftesi, İtalyan salatası, Arnavut ciğeri gibi pek çok farklı meze çeşidiyle her zaman taze ve bol seçeneklerle sofraları zenginleştiriyor.

Ayrıca, her bütçeye uygun olarak hazırladığı Ramazan Erzak paketlerini satışa sunan Özhan, yardımseverler, işverenler ya da kendi evleri için değerlendirmek isteyen müşterilerimize özel olarak bu paketleri oluşturuyor.

Özhan Market, Ramazan ayında sofraların, yiyeceklerin zenginliğinin yanında masa düzeninde sofraları güzelleştirmek adına tekstil ve züccaciye grubunda da müşterilerinin beklentilerini karşılıyor. Aynı zamanda orucunu piknik yaparak açmak isteyen müşteriler için piknik malzemeleri ve mangal ürünlerinde farklı seçenekler sunuyor.

Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, " Hepimiz için çok değerli olan ve paylaşmanın çok daha önem kazandığı Ramazan ayına giriyoruz. Bu anlamda Bursalıların bütçesine destek vermek adına bir çok ürün kategorisinde güzel indirimler sunuyoruz. Gıdadan temizlik ürünlerine kadar bir çok üründe Ramazan ayında da müşterilerimizin yüzü gülecek. Ramazan sofrası kavramı bizim kültürümüzde çok önemli bir yere sahip. Bizler kaliteli ve bol çeşitli ürünlerle Ramazan sofrasına bereket katmaya devam ediyoruz. Özhan özellikle şarküteri konusunda çok talep gören bir marka. Peynir, zeytin, pastırma, bal vb. iftariyelikler hem sahur hem de iftar sofralarının yıldızı. Biz de özenle ürettiğimiz ve sunduğumuz şarküteri lezzetlerimizle bu sofralara konuk oluyoruz. Gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve G-F TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği belgeli ürünlerimizle ve et çeşitlerimizle de önemli bir tercih nedeniyiz. Kırmızı et çeşitlerinde kasap ekibimiz müşterilerimizin tercihine göre siparişleri hazırlıyor. Güvenilir et çeşitlerinde önceden sipariş vermek de mümkün. Manav reyonumuzla sebze-meyvelerde her zaman taze ve bol çeşitli ürünler sunarak iftar sofrasını renklendiriyoruz. Özhan'ın kendi ürünleri olan bakliyatlar da pirinçten bulgura, nohuttan fasulyeye kadar pek çok seçenek sunarak sofraları çeşitlendiriyoruz" dedi. - BURSA

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Arnavut, İtalyan, Market, Saray, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özhan Market Ramazana hazır - Son Dakika


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