 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özlem Sökmen, Novartis Türkiye'ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Özlem Sökmen, Novartis Türkiye'ye katıldı

Özlem Sökmen, Novartis Türkiye'ye Ülke İnsan ve Organizasyon Direktörü olarak atandı. Yeni görevinde Novartis Türkiye İnsan ve Organizasyon Departmanı'nı yönetecek ve şirket kültürü ve insan stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Özlem Sökmen, Novartis Türkiye\'ye katıldı
27.12.2023 - 12:51,
Abone Ol

Özlem Sökmen, Ülke İnsan ve Organizasyon Direktörü olarak Novartis Türkiye'ye katıldı.

Novartis Türkiye açıklamasına göre, 1 Ekim itibarıyla Novartis Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü olarak atanan Sökmen, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika (APMA) Bölgesi'ne doğrudan, dolaylı olarak ise Türkiye'ye bağlı olarak çalışacak, Türkiye Ülke Liderlik Ekibi ve APMA İnsan ve Organizasyon Liderlik Ekibi'nin üyesi olacak.

Sökmen, yeni görevinde Novartis Türkiye İnsan ve Organizasyon Departmanı'nı yönetecek, şirket kültürü ve insan stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Özlem Sökmen, profesyonel kariyerine 1996'da Fransız Lafarge grubunda başladı. Daha sonra sırasıyla Turkcell ve Unilever'de üst düzey görevlerde bulunan Sökmen, 2011'de Unilever Hollanda'ya atanarak Gıda Kategorisi Global İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yaptı.

Özlem Sökmen, Barry Callebaut'ta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden sorumlu İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Üyesi ve ardından Arçelik'te İnsan Kaynakları Grup Lideri olarak çalıştı. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) sertifikalı profesyonel koç olan Sökmen, aynı zamanda bir TEDx ve Speakers Agency konuşmacısı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Orta Doğu, Novartis, Türkiye, Afrika, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özlem Sökmen, Novartis Türkiye'ye katıldı - Son Dakika


13:11
Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü
12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: Özlem Sökmen, Novartis Türkiye'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement