Özlem Sökmen, Novartis Türkiye\'ye katıldı

Özlem Sökmen, Ülke İnsan ve Organizasyon Direktörü olarak Novartis Türkiye'ye katıldı.

Novartis Türkiye açıklamasına göre, 1 Ekim itibarıyla Novartis Türkiye İnsan ve Organizasyon Direktörü olarak atanan Sökmen, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika (APMA) Bölgesi'ne doğrudan, dolaylı olarak ise Türkiye'ye bağlı olarak çalışacak, Türkiye Ülke Liderlik Ekibi ve APMA İnsan ve Organizasyon Liderlik Ekibi'nin üyesi olacak.

Sökmen, yeni görevinde Novartis Türkiye İnsan ve Organizasyon Departmanı'nı yönetecek, şirket kültürü ve insan stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Özlem Sökmen, profesyonel kariyerine 1996'da Fransız Lafarge grubunda başladı. Daha sonra sırasıyla Turkcell ve Unilever'de üst düzey görevlerde bulunan Sökmen, 2011'de Unilever Hollanda'ya atanarak Gıda Kategorisi Global İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak görev yaptı.

Özlem Sökmen, Barry Callebaut'ta Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden sorumlu İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu Üyesi ve ardından Arçelik'te İnsan Kaynakları Grup Lideri olarak çalıştı. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) sertifikalı profesyonel koç olan Sökmen, aynı zamanda bir TEDx ve Speakers Agency konuşmacısı.