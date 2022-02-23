Öztürk, "Marketler KDV uyanıklığı yapıyor" - Son Dakika
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Öztürk, "Marketler KDV uyanıklığı yapıyor"

23.02.2022 14:12
Öztürk, "Marketler KDV uyanıklığı yapıyor"

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, marketlerin fırsatçılık yaparak KDV uyanıklığı yaptığını söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, marketlerin fırsatçılık yaparak KDV uyanıklığı yaptığını söyledi. Öztürk, "KDV indirimi için başta Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Devletimiz gıdadaki fahiş fiyatların önüne geçebilmek için vergi indiriyor ancak bazı uyanıklar işin fırsatçılığına bakıyor" dedi.

Marketlerin 'KDV indirimi yapmadan önce fiyatları şişiriyor ardından indirim yapmış gibi gösteriyorlar' diyen Esnaf Odları Başkanı Öztürk, "Bu fırsatçılar hem vatandaşı hem de devleti kandırmaya çalışıyor. Ticaret İl Müdürlükleri denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşın cebine göz diken uyanıklara fırsat vermemeye çalışıyor. Ancak devletimiz her marketin önüne bir görevli veremez. Vatandaşlarımız da aldıkları ürünün önceki ve şimdiki fiyatlarını karşılaştırarak gerekirse şikayette bulunmalı. Bu işletmeleri boykot etmeli, alışverişi kesmelidir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi batarsa hepimiz batarız. O yüzden üreticisi, tedarikçisi, pazarlamacısı, satıcısı herkes taşın altına elini koymalıdır. Bu ürün zincirinin sonundaki fahiş fiyatlar tüm ülke ekonomisini etkiliyor. Yalnızca gıdada değil, her tüketim alanında fahiş fiyatlar söz konusu. Elektrik ve doğalgaz faturalarında indirim sağlanmalı. İş yeri kirasından çok elektrik faturası ödeyen esnaflarımız var. Elektrik dağıtım şirketleri elini vicdanına koymalı. Küçük esnaf biterse ülke ekonomisi biter. Küçük esnafın yaşatılması gerek. Vatandaşlarımızın alım gücünün artırılması gerek. Müreffeh bir toplum için bu şarttır" dedi. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öztürk, 'Marketler KDV uyanıklığı yapıyor' - Son Dakika


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