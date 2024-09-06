Prof. Dr. İrşadi Aksun Özyeğin Üniversitesi\'nde

Ekonomi

Özyeğin Üniversitesi'nin Araştırma, İnovasyon ve Etkiden Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevine Prof. Dr. İrşadi Aksun'un getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aksun'un sorumluluğundaki yeni bölüm, Bilgi, Teknoloji Transferi ve Girişimcilik Birimi, Sürdürülebilirlik Platformu ve Araştırma Merkezleri gibi birimleri bünyesinde barındıracak.

Lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden alan Aksun, doktora derecesini 1990'da University of Illinois Urbana-Champaign'de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamladı. Aksun, doktora sonrası araştırmalarına 1990-1992'de aynı üniversitede devam ederek özellikle elektromanyetik alan teorisi ve uygulamaları üzerinde çalıştı.

Akademik kariyerine 1992'de Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Aksun, bu dönemde elektromanyetik dalga yayılımı, anten teorisi ve nano-optik gibi konularda önemli araştırmalar yürüttü. Aksun, Bilkent Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği sırasında 1994'de "TÜBİTAK Teşvik Ödülü"ne layık görülürken 2001'de öğrenciler tarafından verilen "En İyi Profesör Ödülü"nün de sahibi oldu.

2001'de Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'ne katılan Aksun, burada akademik kariyerini sürdürdü ve 2004-2009'da mühendislik fakültesi dekanlığı görevini yürüttü. 2009-2021'de Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini üstlenen Aksun'un elektromanyetik alan teorisi, optik ve RF antenler, nano-optik ve plazmonik gibi alanlarda çalışmaları bulunuyor. Aksun, 2007'de TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görülürken 2011'de Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. İrşadi Aksun, Özyeğin Üniversitesi'ne katılmaktan onur duyduğunu belirtti.

Aksun, "Uzun yıllar sürdürdüğüm Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevimde araştırma ve geliştirme, yenilik ve etkileri konularında edindiğim deneyimler doğrultusunda, üniversitemizin yenilikçi ve odağına öğrencilerinin dönüşümünü alan, sektörlerle iç içe ve en son teknolojilerle desteklenen eğitim yaklaşımını ve programlarını daha da ileriye taşımak için üniversitenin yetkin insan kaynağı ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Küresel etkisi yüksek girişimci bir araştırma üniversitesi olma hedefine, her biri alanlarında uzman olan uluslararası standartlarda eğitim almış ve projeler yürüten akademik kadrosuyla her gün bir adım daha yaklaşan üniversitemize katkıda bulunacağım ve bu doğrultuda tüm iç ve dış paydaşlarımızla birlikte çalışacağım için son derece mutluyum." ifadelerini kullandı.