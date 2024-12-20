Özyeğin ve Accor'dan Otel Yöneticiliği Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Özyeğin ve Accor'dan Otel Yöneticiliği Programı

Özyeğin Üniversitesi ve Accor, geleceğin otel yöneticilerini yetiştirmek için işbirliği yaptı.

20.12.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özyeğin Üniversitesi ve Accor, geleceğin otel yöneticileri ve liderlerini yetiştirmek için Accor Yönetici Yetiştirme Programı'nı başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi ile konaklama ve turizm grubu Accor, turizm ve otelcilik sektöründe gençlerin gelişimini desteklemek ve uluslararası kariyer olanaklarını geliştirmek için bir araya geldi.

Öğrencilere teorik bilgi ve pratik uygulama imkanı tanınacak programda, turizm ve otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli yönetici adayları yetiştirilecek. Turizm sektörünün eğitimli ve dinamik çalışan ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan programa katılanlar, sektörel dinamikleri yakından tanıma, liderlik becerilerini geliştiren eğitimlere katılım ve uluslararası kariyer yolculuğu olanaklarına sahip olacak. İşbirliği, yönetici geliştirme programı yanında öğrenci gelişimi imkanları da sunacak.

Otelcilik sektörünün üniversitelerdeki farklı disiplinleri destekleme potansiyelini tanıtmak ve yeni olanaklar geliştirmek amacıyla oluşturulan girişimlerin bir yansıması olarak, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin "Mükemmellik Merkezi"ndeki bir otel odası, Accor Türkiye mimarlık ofisi desteği ve koordinasyonu yanında Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğretim üyelerinin gözetiminde, bir öğrenci projesi yarışması kapsamında tefriş edilecek.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, gelişmekte olan ekonomilerde turizm ve otelcilik sektörlerinin stratejik önemi bulunduğunu, turizmin, ülkelerin döviz rezervlerini artıran önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.

Turizmin, istihdam yarattığını, yerel kalkınmayı desteklediğini, kültürel etkileşim imkanı sağladığını ve ekonominin diğer sektörlerinde çarpan etkisi yarattığını kaydeden Tan, "Turizm ve otelcilik sektörüne yapılan yatırımlar yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiren itici bir güç. Biz de tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak, turizme, dolayısıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir fakülteye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Program çerçevesinde doğrudan istihdam fırsatı sunuyoruz"

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurucu Müdürü Mehmet Teoman Alemdar da sektörle iç içe ve dönüştürücü bir eğitim yaklaşımını benimsediklerine işaret etti.

Alemdar, "Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programlarımız, eğitimlerinin son sınıfına gelen öğrencilerimize mezuniyet öncesi iş imkanları sağlamak amacıyla, dünyanın lider otel markalarından Accor ile gerçekleşecek mutabakat anlaşmasıyla oluşturulan 'Yönetici Yetiştirme Programı' çerçevesinde doğrudan istihdam fırsatı sunuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sektörün eğitimli ve belli bir tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Alemdar, "Dinamik ve hedefe kilitlenmiş çalışan portföyüne ihtiyacın her gün arttığı günümüzde, Accor grubunun eğitim partneri olarak Özyeğin Üniversitesi, Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programlarımızı tercih etmesi, her iki kurumun karşılıklı olarak birbirine duydukları saygı ve güvenin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Accor Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise turizm ve otelcilik sektörünün, yalnızca konaklama hizmetlerinden ibaret olmadığına, ülke ekonomisine katkı sağlayan, kültürel etkileşimi artıran ve istihdam yaratan stratejik bir sektör olduğuna değindi.

İşbirliğinin, sektöre yönelik uzun vadeli vizyonlarının önemli bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan Köseoğlu, "Geleceğin liderlerini yetiştirmek için bu program kapsamında öğrencilere pratik deneyim kazandırırken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Accor olarak, küresel bilgi birikimimizi Türkiye'deki genç yeteneklerin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Özyeğin ve Accor'dan Otel Yöneticiliği Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:20:07. #1.13#
SON DAKİKA: Özyeğin ve Accor'dan Otel Yöneticiliği Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.