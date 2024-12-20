Özyeğin ve Accor'dan Otel Yöneticiliği Programı

Ekonomi

Özyeğin Üniversitesi ve Accor, geleceğin otel yöneticileri ve liderlerini yetiştirmek için Accor Yönetici Yetiştirme Programı'nı başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi ile konaklama ve turizm grubu Accor, turizm ve otelcilik sektöründe gençlerin gelişimini desteklemek ve uluslararası kariyer olanaklarını geliştirmek için bir araya geldi.

Öğrencilere teorik bilgi ve pratik uygulama imkanı tanınacak programda, turizm ve otelcilik sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli yönetici adayları yetiştirilecek. Turizm sektörünün eğitimli ve dinamik çalışan ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanan programa katılanlar, sektörel dinamikleri yakından tanıma, liderlik becerilerini geliştiren eğitimlere katılım ve uluslararası kariyer yolculuğu olanaklarına sahip olacak. İşbirliği, yönetici geliştirme programı yanında öğrenci gelişimi imkanları da sunacak.

Otelcilik sektörünün üniversitelerdeki farklı disiplinleri destekleme potansiyelini tanıtmak ve yeni olanaklar geliştirmek amacıyla oluşturulan girişimlerin bir yansıması olarak, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin "Mükemmellik Merkezi"ndeki bir otel odası, Accor Türkiye mimarlık ofisi desteği ve koordinasyonu yanında Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öğretim üyelerinin gözetiminde, bir öğrenci projesi yarışması kapsamında tefriş edilecek.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, gelişmekte olan ekonomilerde turizm ve otelcilik sektörlerinin stratejik önemi bulunduğunu, turizmin, ülkelerin döviz rezervlerini artıran önemli sektörlerden biri olduğunu belirtti.

Turizmin, istihdam yarattığını, yerel kalkınmayı desteklediğini, kültürel etkileşim imkanı sağladığını ve ekonominin diğer sektörlerinde çarpan etkisi yarattığını kaydeden Tan, "Turizm ve otelcilik sektörüne yapılan yatırımlar yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendiren itici bir güç. Biz de tüm bu faktörleri göz önünde bulundurarak, turizme, dolayısıyla ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bir fakülteye sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Program çerçevesinde doğrudan istihdam fırsatı sunuyoruz"

Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurucu Müdürü Mehmet Teoman Alemdar da sektörle iç içe ve dönüştürücü bir eğitim yaklaşımını benimsediklerine işaret etti.

Alemdar, "Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programlarımız, eğitimlerinin son sınıfına gelen öğrencilerimize mezuniyet öncesi iş imkanları sağlamak amacıyla, dünyanın lider otel markalarından Accor ile gerçekleşecek mutabakat anlaşmasıyla oluşturulan 'Yönetici Yetiştirme Programı' çerçevesinde doğrudan istihdam fırsatı sunuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Sektörün eğitimli ve belli bir tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Alemdar, "Dinamik ve hedefe kilitlenmiş çalışan portföyüne ihtiyacın her gün arttığı günümüzde, Accor grubunun eğitim partneri olarak Özyeğin Üniversitesi, Otel Yöneticiliği ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programlarımızı tercih etmesi, her iki kurumun karşılıklı olarak birbirine duydukları saygı ve güvenin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Accor Türkiye Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu ise turizm ve otelcilik sektörünün, yalnızca konaklama hizmetlerinden ibaret olmadığına, ülke ekonomisine katkı sağlayan, kültürel etkileşimi artıran ve istihdam yaratan stratejik bir sektör olduğuna değindi.

İşbirliğinin, sektöre yönelik uzun vadeli vizyonlarının önemli bir parçasını oluşturduğunu vurgulayan Köseoğlu, "Geleceğin liderlerini yetiştirmek için bu program kapsamında öğrencilere pratik deneyim kazandırırken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına da katkı sağlamayı hedefliyoruz. Accor olarak, küresel bilgi birikimimizi Türkiye'deki genç yeteneklerin hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." açıklamasını yaptı.