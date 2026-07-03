Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'de - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'de

03.07.2026 20:16
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i karşıladıklarını belirterek, "Dost ve kardeş Pakistan ile birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeye, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yeni...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i karşıladıklarını belirterek, "Dost ve kardeş Pakistan ile birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeye, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yeni başarılarla taçlandırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün ülkeye gelen Pakistan Başbakanı Şerif'i, İstanbul'da karşıladıklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin köklü kardeşliğe, karşılıklı güvene ve ortak hedeflere dayandığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizi ticaret, yatırım ve ekonomik işbirliği başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dost ve kardeş Pakistan ile birlik ve dayanışmamızı güçlendirmeye, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yeni başarılarla taçlandırmaya kararlıyız. Ziyaretin, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, Başbakan Sayın Şahbaz Şerif'e, ülkemize hoş geldiniz diyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı, Dış Politika, Ömer Bolat, Diplomasi, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'de - Son Dakika

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