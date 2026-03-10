Pakistan'dan Suudi Arabistan'a Petrol Kredisi Talebi

Pakistan hükümetinin, Suudi Arabistan yönetiminden 1,2 milyar dolarlık petrol kredisi limitini 5 milyar dolara çıkarmasını talep ettiği bildirildi.

Geo News'ün İslamabad hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Pakistan, uzun vadeli ekonomik işbirliği kapsamında Riyad yönetiminden bazı mali taleplerde bulundu.

Buna göre Pakistan, Suudi Arabistan'dan 1,2 milyar dolarlık petrol kredisi limitinin 5 milyar dolara çıkarılmasını ve kısa vadeli mevduatın 10 yıllık uzun vadeli krediye dönüştürülmesini talep etti.

Ayrıca talepler arasında Pakistan Kamu Yatırım Fonu'na (PIF) yatırım yapılması dahil ekonomik destek fırsatlarının da araştırılması istendi.