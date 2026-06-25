Pakistan Heyeti EPDK'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Pakistan Heyeti EPDK'yı Ziyaret Etti

Pakistan Heyeti EPDK\'yı Ziyaret Etti
25.06.2026 14:08
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Pakistan Özelleştirme Bakanı, Türkiye'nin enerji tecrübelerinden faydalanmak için EPDK'yı ziyaret etti.

Pakistan Özelleştirme Bakanı ve Özelleştirme Komisyonu Başkanı Muhammad Ali başkanlığındaki heyet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) ziyaret etti.

Pakistan Özelleştirme Bakanı ve Özelleştirme Komisyonu Başkanı Muhammad Ali başkanlığındaki heyet, elektrik dağıtım sektörünün serbestleştirilmesi ve özelleştirme süreçlerinde Türkiye'nin köklü bilgi birikimi ile tecrübelerinden faydalanmak amacıyla EPDK'yı ziyaret etti. Heyette Pakistan Özelleştirme Bakanlığı, Özelleştirme Komisyonu ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri yer aldı. Burada gerçekleştirilen toplantıda konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, iki ülke arasındaki köklü kardeşlik bağlarının enerji alanında somut iş birliklerine dönüştüğünü vurguladı. Yılmaz, rekabetçi ve sürdürülebilir bir elektrik piyasası için özelleştirmenin tek başına yeterli olmadığını, kalıcı başarının ancak reform sonrasında sisteme entegre edilecek kalite, verimlilik ve kayıp-kaçak odaklı teşvik edici tarife mekanizmalarıyla sağlanabileceğini ifade etti.

EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Kürkçü ise Türkiye elektrik piyasasının tarihi gelişimi, 21 dağıtım bölgesinin özelleşme ve ayrıştırma süreçleri ile elektrik dağıtım tarife esasları konusunda heyete kapsamlı bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca heyetin perakende ve dağıtım şirketlerinin ayrıştırılması, serbest tüketici limiti ve tarife esaslarına ilişkin soruları ayrıntılı şekilde cevaplandırıldı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Bakan Ali, Türkiye'nin ileri seviyedeki elektrik piyasası yapısının kendi reform ve özelleştirme süreçleri için değerli bir model sunduğunu belirtti. Yakın dönemde ülkelerinin elektrik piyasasında reformlar ve özelleştirme hamlelerine hız vereceğini ifade eden Ali, EPDK'dan edinilen kurumsal ve teknik deneyimlerin kendi dağıtım şirketlerinin özelleştirme sürecindeki finansal ve operasyonel kararlara doğrudan katkı sağlayacağını belirterek, iş birliğinin sürmesinden memnuniyet duyacağını dile getirdi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ise, Pakistan için her zaman EPDK'nın enerji piyasası reformlarına ilişkin tecrübelerini aktarmaya hazır olduklarını belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Pakistan Heyeti EPDK'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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