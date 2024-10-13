Palamut Avında Rekor Sezon

Ekonomi

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, palamut avının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Arslan, gazetecilere, 1 Eylül'de başlayan palamut avının 40 günü aşkın süredir devam ettiğini belirtti.

Son yılların en bol palamut avcılığının gerçekleştiğine işaret eden Arslan, "Balık şu anda yoğun. Karadeniz genelinde avcılık var. Ancak daha yoğun olarak Doğu Karadeniz'de devam ediyor. Balık akınını doğuya yaptı. Başta hava olmak üzere şartlar uygun gittiği takdirde avcılık devam edebilir." dedi.

Arslan, palamudun 1,5 kilogram ağırlığa ulaştığını kaydederek, "Çok sezonlar gördük. Bol avcılık olduğu sezonlar yaşadık. Ancak bu kadar kısa zamanda balığın bu iriliğe ve kilograma ulaştığına ilk defa şahit olduk. 50 yılı aşkındır bu işin içerisindeyim. Şu anda ağırlığı 1,5 kilograma erişti. Bu balık en az 3 ay daha denizde olacak. 2 kilogramı da geçer, daha da yukarı çıkacak bu gidişle." diye konuştu.