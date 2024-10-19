Palandöken: Banka Ücretleri Adil Değil - Son Dakika
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Ekonomi

Palandöken: Banka Ücretleri Adil Değil

Palandöken: Banka Ücretleri Adil Değil

TESK Başkanı Palandöken, bankaların yüksek komisyon ücretlerinin vatandaşları mağdur ettiğini belirtti.

19.10.2024 12:46
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TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankalardan paranızı havale ettiğiniz zaman bir EFT ücreti çıkıyor. Aynı zamanda kendi paranızı ATM'den mesai dışında aldığınızda bir komisyon ücreti var. Yani bankalarda her türlü norm birliği olmaksızın kamu ve özel bankaları kendilerine göre bir rakam belirleyip alıyorlar. Bunun bir tabanı ve tavanı olmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklama ile bankaların aldığı komisyon ücretlerinin vatandaş ve esnafa büyük yük olduğunu belirterek, " Maliye Bakanlığı'nın kararı kapsamında ekonominin kayıt altına alınması ile ilgili tedbirler güzel. Ancak bununla ilgili hem mükellefin hem de vatandaşın bunlara uymasında sıkıntı var. Bankaların da elini taşın altına koyması lazım. Yoksa bankalardan paranızı havale ettiğiniz zaman, bir yakınınıza gönderdiğinizde, okuyan çocuğunuza harçlık gönderdiğinizde bir EFT ücreti çıkıyor. Aynı zamanda kendi paranızı ATM'den mesai dışında aldığınızda bir komisyon ücreti var. Yani bankalarda her türlü norm birliği olmaksızın kamu ve özel bankaları kendilerine göre bir rakam belirleyip alıyorlar. Bunun bir tabanı ve tavanı olmalı. Ben paramdan 5 bin TL çekeceksem bir şey yok ancak 10 bin TL çekeceksem komisyon kesilmesi adil değil" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK İŞLEM ÜCRETLERİ BEZDİRİYOR'

Piyasadaki ekonomik sıkıntının herkes tarafından hissedilirken, bankaların da halka destek olmak için elini taşın altına koyması gerektiğini kaydeden Palandöken, "Günümüzde artan kart kullanımı ve dijitalleşme ile birlikte bankacılık masraflarının azalmasını bekleyen vatandaşlar, her geçen gün farklı bir masrafla karşılaşıyor. Şubede, ATM'de ve elektronik ortamda yapılan her işlemden ücret kesiliyor. Dijital ortamdaki kartsız işlemler özendirilmeye çalışılsa da bu işlemlerden de hizmet ücreti alınıyor. Aynı şekilde havalede, EFT'de, internet bankacılığında ne yaparsanız yapın mesai dahilinde farklı, mesai haricinde farklı. Böyle bir standardın olması gerekli ki vatandaş bilmeli. Vatandaş parasını alırken miktarına göre 80-100 TL ya da belirli bir limitin dışında çekememe gibi bir zorluk var. Kayıtlı ekonomide bu iş biraz daha zorlanacak. Hem o parayı havale ederken hem de aynı şekilde nakit ödeyemediğiniz için banka aracılığıyla yatıracaksınız bu sefer limitlerin belirlenmesi lazım. Banka aracılığıyla parasını yatırıp aynı bankanın diğer şubesine gönderdiği zaman söylediğim gibi bu masrafların alınması adil değil" dedi.

Halka yük değil, destek olunması gerektiğine dikkat çeken Palandöken, "Vatandaşın bu konularda uyarılması lazım. Emekli aylığınızı alırken, aynı şekilde normal günlük hayattaki parayı yatırıp çekerken, başka şubeden hesabınıza getirirken farklı bir ücret alınmaması lazım. Dolayısıyla eğer bir taksiye binip o şubeye o parayı götürseniz belki o kadar tutmayacak veya toplu taşıma ile gitseniz ama maalesef bir taraftan işlerimiz daha pratik, daha kolay, kayıtlı olsun diyorsunuz diğer taraftan bunun üzerine külfet geliyor. Komisyonların kaldırılması lazım. En azından belirli bir limitin dışında olması lazım. Şimdi 7 bin liraya kadar bu iş olunca insanlar bunu taksitle veya diğer alternatif harcamalarında kullanacağında büyük bir sıkıntı ile karşı karşıya kalacaklar. Bir an evvel bunun önlenmesi lazım ki bu işten vatandaş mağdur olmamalı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Palandöken: Banka Ücretleri Adil Değil - Son Dakika

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