TESK'in finansal okuryazarlık eğitiminde 5. grup eğitimleri 19 Aralık'ta yapılacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ücretsiz ve uluslararası katılım belgeli finansal okuryazarlık eğitiminde 5. grup eğitimlerinin 19 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, TESK, DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ ve İstanbul Arel Üniversitesi iş birliğiyle çevrim içi verilen finansal okuryazarlık eğitiminin devam ettiğini belirtti.

Eğitimde, esnafın kendini geliştirerek küresel ekonomiye dair bilgiler elde ettiğini bildiren Palandöken, "Ücretsiz ve uluslararası katılım belgeli finansal okuryazarlık eğitimlerinde ilk 4 grubun eğitimleri tamamlandı ve 5. grup eğitimleri 19 Aralık'ta 09.30 ile 17.30 saatlerinde yapılacak." ifadesini kullandı.

Palandöken, kendini, işlerini ve bakış açısını ekonomik anlamda geliştirmek isteyen esnafın eğitim fırsatını kaçırmaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Her ay gerçekleştirilen bu eğitimleri tüm teşkilatımıza genelgeyle de duyuruyoruz. Fakat bu eğitici ve bilgilendirici eğitimden henüz faydalanmayan esnaf ve sanatkarımız mevcut. Kendini geliştirmek, finansal anlamda ufkunu genişleterek yeni bilgiler öğrenmek isteyen esnaf ve sanatkarımız web site üzerinden kayıt oluşturarak 1 gün süren bu eğitimi kaçırmamalı. Çeşitli konular içeren ve interaktif olarak devam eden bu eğitimlerde esnafımız iş yerini geliştirmede, para yönetimini öğrenmede, farklı bakış açısı kazanarak işlerini büyütmede önemli kazanımlar elde ediyor."