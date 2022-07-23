Palandöken: "Esnafın kira stopajı tamamen kaldırılmalı" - Son Dakika
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Palandöken: "Esnafın kira stopajı tamamen kaldırılmalı"

23.07.2022 09:01
Palandöken: "Esnafın kira stopajı tamamen kaldırılmalı"

Pandemi döneminde kısa bir süreliğine geçici olarak düşürülen işyeri kira stopajının tamamen kaldırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günümüz ekonomik koşullarında kira stopajı tamamen kaldırılarak esnafımız sırtındaki kamburdan kurtarılmalı.

Pandemi döneminde kısa bir süreliğine geçici olarak düşürülen işyeri kira stopajının tamamen kaldırılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günümüz ekonomik koşullarında kira stopajı tamamen kaldırılarak esnafımız sırtındaki kamburdan kurtarılmalı. Öte yandan konutlara getirilen yüzde 25 kira oranı esnafımızın iş yeri kiralarında da uygulanmalı" dedi.

Elektrik, su, doğalgaz faturaları başta olmak üzere iş yeri kiraları ve işçi giderleri gibi maliyetleri sürekli artan esnaf ve sanatkarlar için daha fazla kolaylık sağlanması gerektiğine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İki yılı aşkın süredir pandemi ile boğuşan esnaf ve sanatkarlarımız tam rahat nefes alacak derken tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enerji maliyetlerinde büyük bir artış yaşandı. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki artış A'dan Z'ye tüm ürünlere zam olarak yansıyınca piyasada dengeler değişti. Esnafın elektrik, su, doğal gaz faturaları ve işçi maliyetleri artarken iş yeri kiraları da tavan yaptı. Konutlardaki kira bedelinde en fazla yüzde 25 oranında artış yapılabiliyorken aynı uygulama iş yerleri için de geçerli olmalı. Artan kira maliyetleri esnafımızın belini bükerken dükkanı kiralık olan esnaf ve sanatkarımız kar da etse zarar da etse işyeri kirasını ve kiradan doğan stopaj vergisini ödemek zorunda kalıyor. Bu yük esnafımıza ağır geliyor. Pandemi döneminde bir süreliğine geçici olarak yarı yarıya düşürülen stopaj yeniden gündeme alınarak sıfırlanmalı. Zaten normalde kira gelirlerinden doğan vergiyi, kirayı alan mükellefin yani iş yeri sahibinin ödemesi gerekir. Esnafımızın sırtında bir kambur olan kira stopajı tamamen kaldırılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palandöken: 'Esnafın kira stopajı tamamen kaldırılmalı' - Son Dakika

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