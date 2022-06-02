Palandöken güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Palandöken güven tazeledi

02.06.2022 18:00
Palandöken güven tazeledi

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu başkanlık seçiminde mevcut başkan Bendevi Palandöken yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu başkanlık seçiminde mevcut başkan Bendevi Palandöken yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu'nun 27. Olağan Kongresi Anadolu Otel'de yapıldı. Seçimlere katılan delegelerin yeniden güvenin alan mevcut başkan Bendevi Palandöken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Olan Bendevi Palandöken'in yeni Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Muhammet Sabit Teksöz, Emin Bağcı, Orhan Batur, Süleyman Yaşagör, Vakkas Katırlı, Ali Ufuk Dravor, Velittin Yenialp, Ümit Çörüş, Erol Demirci, Nevzat Alphan ve Selahattin Ayen.

Denetim kurulu üyeliklerine ise Zahide Doğan, Mehmet Olğaç ve Murat Zobu seçildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi Çekerekli öğrenciler Türkiye Rafting Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor Çekerekli öğrenciler Türkiye Rafting Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Palandöken güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement