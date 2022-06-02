Palandöken güven tazeledi

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu başkanlık seçiminde mevcut başkan Bendevi Palandöken yeniden seçilerek güven tazeledi.

Türkiye Bakkallar ve Bayiiler Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu'nun 27. Olağan Kongresi Anadolu Otel'de yapıldı. Seçimlere katılan delegelerin yeniden güvenin alan mevcut başkan Bendevi Palandöken yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Aynı zamanda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Olan Bendevi Palandöken'in yeni Türkiye Bakkallar ve Bayiler Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Muhammet Sabit Teksöz, Emin Bağcı, Orhan Batur, Süleyman Yaşagör, Vakkas Katırlı, Ali Ufuk Dravor, Velittin Yenialp, Ümit Çörüş, Erol Demirci, Nevzat Alphan ve Selahattin Ayen.

Denetim kurulu üyeliklerine ise Zahide Doğan, Mehmet Olğaç ve Murat Zobu seçildi. - ANKARA