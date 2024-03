Ekonomi

Palandöken: "Ramazanda artan alışverişler israfa yol açmasın"

"Bu yılki gıda fiyatları hem eli hem cebi yakıyor

"İsraftan ne kadar kaçınırsak fiyatlar o kadar aşağı düşer"

"Ülkemizde her yıl 26 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor"

"Gıda israfının yüzde 42'si evlerde gerçekleşiyor"

"Her gün 6 milyon ekmeğin çöpe gitmesi kabul edilemez"

ANKARA - Artan fiyatlara karşı israftan ne kadar kaçınılırsa fiyatların o kadar aşağı düşeceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayında marketlerde hurma, güllaç, Ramazan şerbeti, pastırma, baklava gibi Ramazan ayının vazgeçilmez ürünleri yerini aldı. Ancak bu yıl etin, süt ürünlerinin, bakliyat vb. gibi her türlü gıda maddesinin fiyatları ortada. Bu yılki gıda fiyatları hem eli hem de cebi yakıyor. Fiyatların regüle edilebilmesi için vatandaşın pahalı ürüne karşı tepkisini göstermesi gerek. Ülkemizde ne yazık ki her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız" dedi.

-"Ramazan israf ayı değil yardımlaşma ve dayanışma ayıdır"

Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'na göre ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42'si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında maalesef ciddi boyutlara ulaşıyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Vatandaşlarımız bir yandan gıda ürünleri ile hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere talep düşünce fiyatlar da düşecektir" şeklinde konuştu.

-"Ramazan'da en çok ekmek ve pide israf ediliyor"

Ramazan ayında en çok ekmek ve pidenin israf edildiğini söyleyen Palandöken, "Ülkemizde her gün 6 milyon ekmeğin çöpe gitmesi kabul edilemez bir gerçekken özellikle Ramazan ayında ekmek ve pide israfı çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Çünkü vatandaşlarımız oruçken ekmeği ve pideyi sıcak tüketmek isteyip iftara yakın saatte ihtiyacından fazla satın alıyor. Ancak Ramazan gibi ulvi bir ayda yardım etmenin ve paylaşmanın yolunun yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmek olduğunu unutmamalıyız. Bir ekmeği çöpe atmak, buğdayın tarlaya ekilmesinden ekmeğin sofralarımıza gelmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki emeği de çöpe atmaktır. Bu yüzden vatandaşlarımız alışverişe giderken mümkün olduğunca evde alışveriş listesi yapmalı ve ihtiyaç fazlası ürün almamaya özen göstermeli" diye konuştu.