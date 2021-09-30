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Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

30.09.2021 16:12
Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı, System.String[]

Elazığ'ın Palu ilçesinde Yem Ekilişinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 80 çiftçiye yüzde 75 hibeli olmak üzere 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Yem Ekilişinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 80 çiftçiye yüzde 75 hibeli olmak üzere 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Palu'da Yem Bitkileri Ekilişinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında 80 çiftçiye, yüzde 75 hibeli olmak üzere 28 ton Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı. Yem bitkileri dağıtım törenine Kaymakam Tayfun Deli, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen ile çiftçiler katıldı. Burada konuşan Kaymakam Deli, göreve geldikleri günden itibaren ilçenin topyekun kalkınması adına her alanda iş yapmaları gerektiğinin farkında olduklarını söyledi. Kaymakam Deli, "İlçemizin gelişmesindeki en önemli hususlardan biri olan tarımsal faaliyetleri desteklemek adına İlçe Tarım ve Orman Müdürüm ve ziraat mühendisi arkadaşımız ile birlikte bir proje hazırlığında bulunarak DAP Başkanlığımıza projelerimizi ilettik. Bölge başkanlığı 266 bin liralık projemizin 200 bin lirasını hibe etti. Ben DAP Bölge Başkanı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen ise "Amacımız bölgede hem kırsal kalkınmayı sağlamak, hem üretimi karlı hale getirerek özellikle gençlerin tarım sektörüne girmesini teşvik etmeye çalışmaktır. Tarımın itibarlı bir meslek haline gelmesi, eskiden olduğu gibi 'Köylü milletin efendisidir' sloganını, slogan olmaktan çıkarıp gerçeğe dönüştürme çabası içerisindeyiz. Bu anlamda devletin verdiği bürün imkanları sizlere taşımaya hazır durumdayız, hayırlı olsun" diye konuştu.

Palu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Engin Özen de "İlçemiz 6 bin 184 hektar tarım arazisi, 12 bin 350 hektar merası, 14 bin 300 adet büyükbaş hayvan, 35 bin 534 adet küçükbaş hayvan 65 bin kanatlı hayvan ve 6 bin 200 arının olduğu bölgenin en eski tarım ve hayvancılık ilçesidir. Yem Bitkileri Ekilişinin Yaygınlaştırılması Projemiz yüzde 75 hibeli olup, toplam bedeli 266 bin liradır. Projemizin 200 bin lirası DAP Bölge Müdürlüğü tarafından, 66 bin lirası üreticilerimiz tarafından karşılanacaktır. Bu proje ile üreticilerimize kişi başı 200-400 kilogram olacak şekilde toplamda 80 üreticimize 16 ton Macar fiği, 12 ton yem bezelyesi tohumu dağıtımı yapılacaktır. Projedeki amacımız artan yem maliyetleri karşısında üreticilerimizin girdilerini azaltmak, meralarımızın üzerinde oluşacak baskıyı ortadan kaldırmaktır" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı
Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Ziraat Mühendisi, Hisarcık, Elazığ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Palu'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 28 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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