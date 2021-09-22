Çiftçiye ve ekonomiye sağladığı katma değer sebebiyle "Beyaz altın" olarak nitelendirilen pamuk hasadına Ege Bölgesi'nin en önemli ovalarından Salihli Ovası'nda başlandı. Salihli'de geçtiğimiz yıla göre pamuk ekiminin yüzde 50 arttığı öğrenildi.

Türkiye'nin pamuk üretiminde önemli merkezlerden biri olan Salihli Ovası'nda pamuk hasadı Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkisinde üretici Mustafa Özkoyuncu'nun tarlasında Akbıyıkoğlu Tarım tarafından başlandı. Akbıyıkoğlu Tarımın 4. kuşak yöneticisi Selim Akbıyıkoğlu, Salihli Ovası'nda pamuk toplama makinesi ile hasada başladıklarını söyledi.

Pamuk ekimi yüzde 50 arttı

Salihli Ovası'nda pamuk hasadına başladıklarını belirten Gürsel Akbıyıkoğlu, Salihli Ovası'nda pamuk ekiminin geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 fazla olduğunu söyledi. Akbıyıkoğlu "Ekimin bu kadar fazla olmasına rağmen bir fabrikalık bile ürün üretilmemektedir. Salihli'de pamuğun eski günlerine ulaşabilmesi için yeterli desteğin sağlanması gerekmektedir. Türkiye'nin yıllık pamuk ihtiyacı 1 milyon 600 ton iken, yıllık 700-750 bin ton pamuk üretilmektedir. İhracatın lokomotifi olan böyle bir ürünün daha çok desteklemesini üretici olarak talep ediyoruz" diye konuştu. Akbıyıkoğlu, ayrıca pamuğun diğer ürünlere göre daha az su isteyen bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.

"Üreticimiz pamuktan çok şey bekliyor"

Salihli Ovası'nda beyaz altın olarak nitelendirilen pamuk hasadına başlandığını belirten Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi. Salihli Ovası'nda bu yıl yaklaşık 13 bin dekar pamuk ekildiğini belirten Yalvaç, "Üreticimiz pamuktan çok şey bekliyor. Devletimizin vermiş olduğu primin biraz daha artırılmasını talep etmektedir. Salihli Ovası'nda 2000'li yıllarda 70 bin dekar alanda ekilen pamuk, desteğin az olması, ihracat-ithalat dengesinin olmamasından dolayı ekimi azaldı. Umarım desteğin artırılmasıyla pamuk ekimi üreticilerimiz tarafından, dekar dekar artar" diye konuştu. - MANİSA