Pamuk Üretimi Tehdit Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Pamuk Üretimi Tehdit Altında

Pamuk Üretimi Tehdit Altında

AB pamuğu polyesterden daha zararlı gösteriyor, Türk tekstil sektörü önlem almalı diyen Nohutlu.

06.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu, Avrupa Birliği (AB) mevzuat çalışmalarında pamuğun polyesterden daha fazla doğaya zarar veren bir pozisyona konulduğunu belirterek, gerçek olmayan konuların birleşimi sonucu yapılan ve imza aşamasında olan bu çalışmadan dönülmesi için Türk tekstil sektörünün de çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Nohutlu, AA muhabirine, Türkiye'de pamuk üretiminin tekstil sektörü açısından hayati öneme sahip olduğunu anlattı.

Bu yılki pamuk üretiminin 900 bin ton civarında olmasının beklendiğini vurgulayan Nohutlu, Türkiye'de yıllık ortalama 1,8 milyon ton pamuk tüketildiğine işaret etti.

Pamuk üretiminin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Nohutlu, "Kendimiz pamuk üretemiyor olsak muhtemelen tekstil sektöründe rekabetçiliğimizi yitiririz. Dönem dönem fiyat dalgalanmalarından çiftçilerimiz olumsuz etkilenip başka mahsullere yönelebiliyor. Türkiye'deki üretim 2022-2023 sezonunda 1 milyon ton civarındaydı. 2023-2024 sezonunda 700 bin tona düşmüştü. Dolayısıyla fiyatların dalgalanmasıyla üretim de dalgalanıyor." diye konuştu.

Nohutlu, pamuk fiyatlarındaki değişikliklerin sadece Türkiye'deki çiftçi ve sanayici arasında gerçekleşen bir konu olmadığına dikkati çekerek, pamuğun uluslararası borsası olan dünyanın her yerinde alınıp satılan bir ürün olduğunu anımsattı.

"Kuraklık yaşanan yerlerde pamuktaki üretim kayıplarını gördük"

Nohutlu, son yıllarda gündeme gelen iklim değişikliğinin bütün dünyayı etkileyen bir konu olduğunu, pamuğun da bu durumdan nasibini aldığını ifade etti.

Pamuk için suyun çok önemli olduğunu aktaran Nohutlu, şunları söyledi:

"Kuraklık yaşanan yerlerde pamuktaki üretim kayıplarını gördük. Örneğin Amerika'da ortalama 18 milyon balya pamuk üretimi yapılabilirken, geçtiğimiz yıl kuraklık dolayısıyla bu 12 milyon balyaya kadar düştü. Dolayısıyla bu çok ciddi bir gösterge aslında. Yarın bir gün Hindistan'da, Çin'de, Brezilya'da, Türkiye'de de pamuk üreten diğer ülkelerde de bu konunun yaşanması ihtimaller arasında. Bunun olmaması için iklim değişikliğine karşı atılması gereken adımları hep birlikte atmamız gerekiyor."

AB tarafından pamukla ilgili bir mevzuat çalışması yürütüldüğünü dile getiren Nohutlu, şöyle konuştu:

"AB mevzuatında henüz imza aşamasında olan bu çalışmada pamuğun polyesterden daha az sürdürülebilir olduğu ve doğaya daha çok zarar veren bir pozisyona konulduğunu görüyoruz. Bu mevzuat ve hesaplama yöntemine göre pamuk çevreye daha çok zarar veren bir elyaf gibi gösteriliyor. Bunun sebebi aslında gerçek olmayan konuların birleşimi. Örneğin pamuğun ve diğer elyafların hesaplama kriterlerine sadece ürünün ne kadar dayanıklı olduğu konuluyor. Ama o ürün üretilirken içerisine nelerin konduğu, o ürün üretilirken çevreye ne kadar zarar verdiği gibi konular bu endeks hesaplamalarında kullanılmıyor. Dolayısıyla sadece ürünün ne kadar dayanıklı olduğuna dair yapılan bu hesaplama polyesteri pamuktan daha sürdürülebilir gösteriyor. İmza aşamasında olan bu mevzuatın Türk tekstil sektörüne çok büyük zararları olacaktır. Çünkü biz Türkiye olarak pamuk üretici bir ülkeyiz. Bu mevzuat imza altına alınmadan önce bizim gerekli lobileri yapıp, gerçekten hangisinin çevreye daha az zarar verdiğini daha doğru hesaplamayla ortaya koyacak bir şeyler yapmamız lazım."

İsmail Nohutlu, ICA olarak "Make The Label Count" (Etiketin Önemini Anlat) isminde bir koalisyonun ortağı olduklarını ve Avrupa Birliği'ndeki bu mevzuatın geçirilmemesi üzerine çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Türkiye'deki tekstil sektörünün de bu koalisyona katılmasını öneren Nohutlu, aksi takdirde bu durumun ihracatı çok ciddi etkileyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Nohutlu, Türkiye, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pamuk Üretimi Tehdit Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Tekel bayi işleten aileye “kasten öldürme“ suçundan tutuklama Tekel bayi işleten aileye "kasten öldürme" suçundan tutuklama
11:16 Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi Narin cinayeti davasında 4 isim için müebbet hapis talep edildi
10:59 Suriye’de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sürüyor! Şam öncesi son kale olan Humus kentine 5 kilometre kaldı
10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
16:26 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam 2025 Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam
16:22 Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu Apartmanda sürekli gürültü yapan çifti uyarınca kıyamet koptu
16:18 Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe’ye para kazandıracak Altay Bayındır, ezeli rakibe transfer olarak Fenerbahçe'ye para kazandıracak
16:03 Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
16:02 Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar’ın son hali ortaya çıktı Haftalarca yoğun bakımda kalan Reha Muhtar'ın son hali ortaya çıktı
15:47 Rojin Kabaiş’in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı Rojin Kabaiş'in babası kızının eşyalarına sarılıp ağladı
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 12:49:40. #1.13#
SON DAKİKA: Pamuk Üretimi Tehdit Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.