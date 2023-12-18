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Pamukkale Belediye Başkanı Çölyak Hastalarıyla Buluştu - Son Dakika
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Pamukkale Belediye Başkanı Çölyak Hastalarıyla Buluştu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, çölyak rahatsızlığıyla mücadele eden vatandaşlarla bir araya gelerek farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirtti. Buluşma sonrasında vatandaşlara glütensiz ürünlerden oluşan hediye paketleri verildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Çölyak Hastalarıyla Buluştu
18.12.2023 - 14:06,  Güncelleme: 14:11
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi Glütensiz Park-Kafe'de çölyak rahatsızlığı ile mücadele eden vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Örki, "Çölyak bir hastalık değil bir yaşam biçimi. Amacımız, bu konuda farkındalığı artırmak. Her zaman çölyak hastalarının yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi Glütensiz Kafe"de, Denizli Türkan Gülsevin Satır Çölyak Derneği Başkanı Keziban Uçar ve dernek üyeleri ile çölyakla mücadele eden vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Örki, buluşma sonrasında buluşmaya katılan vatandaşlara glütensiz ürünlerden oluşan hediye paketi verdi.

Glütensiz kafenin gelirleri çölyaklılara

Buluşmada glütensiz beslenmenin bir yaşam biçimi olduğunu belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Çölyak hastalarının hayatlarını idame ettirirken destek olacak kurumlara ve kişilere ihtiyaç oluyor. Toplumda maalesef Çölyak'ın bulaşıcı bir hastalık olduğu düşünülüyor. Öyle olmadığımızı da ifade etmemiz gerekiyordu. O yüzden Pamukkale Belediyesi olarak toplumsal farkındalıklar adına çeşitli faaliyetlere imza atmayı arzu ettik" dedi.

Pamukkale Belediyesi Glutensiz Kafe'nin amacına uygun olarak yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Örki, "İstedik ki derneğimizle burada biz araya gelelim. Bu bir araya gelişimizle hem birbirimizle tanışalım istedik. Denizli genelinde tespit edilmiş bin beş yüz çölyaklı olduğu söyleniyor. Çocuklarımıza baktığımızda 4-5 yaşlarında bu tespit edilmeye başlandı. Bu sayının giderek artacağını ön görebiliriz. Bizim de bu küçücük çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak gibi bir mükellefiyetimiz olması gerekiyor. Bizim de bizim bugün bir araya gelişimiz bir gıda paketi dağıtımı amacıyla değil o sadece bir hediye. Bizim bir araya gelişimiz kendi aramızda işbirliğini diyalogu dayanışmayı artıralım önümüzdeki süreçlere dair neler yapılabileceğini ortaya koyalım onu konuşalım istedik. Aynı zamanda bu tesisten elde edilen gelirlerin tamamı da ekonomik durumu iyi olmayan çölyaklılarla paylaşılmaya başlandı. Pamukkale Belediyesi olarak biz buradan gelecek oradan olan kiralar da yine ihtiyaç sahibi çölyaklılarımızla paylaşmış olacağız. Ben tekrar bir araya gelişten ötürü her birinize teşekkür ediyorum. Her birinize sağlıklı günler diliyorum" diye konuştu. Çölyakla mücadele eden vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, taleplerini ve önerilerini de dinleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, görüşme sonrasında vatandaşlara glütensiz ürünlerden oluşan hediye paketlerini takdim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Avni Örki, Pamukkale, Denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pamukkale Belediye Başkanı Çölyak Hastalarıyla Buluştu - Son Dakika


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