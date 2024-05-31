Pamukkale Belediyesi\'nde Emlak, Çevre-Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi ödemeleri için son gün yoğunluğu

Ekonomi

Pamukkale Belediyesi'nde, Emlak, Çevre-Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi birinci taksit ödemelerinin son gününde yaşanan yoğunluk nedeniyle, 31 Mayıs 2024 Cuma günü vezneler 24.00'e kadar açık olacak.

Pamukkale Belediyesi tarafından, Mayıs ayının ilk haftasından bu yana Emlak, Çevre-Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi birinci taksit ödemelerinin alımı yapılıyor. Ödemelerinin son günü olan 31 Mayıs 2024 Cuma günü yaşanan yoğunluk nedeniyle, YSE kavşağındaki belediye ana binasında yer alan vezneler gece yarısına kadar hizmet verecek. - DENİZLİ