Pamukkale'de kurban kesim alanları belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukkale'de kurban kesim alanları belirlendi

05.07.2022 16:12
Pamukkale'de kurban kesim alanları belirlendi

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Denizli Pamukkale Belediyesi, ilçe halkının Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçede 5 mahallede küçükbaş, 1 mahallede ise büyükbaş hayvanlar için kurban kesim alanları oluşturuldu.

Pamukkaleli vatandaşların her gününü rahat geçirebilmesi adına tüm gayretini sarf eden Pamukkale Belediyesi, Kurban Bayramı için günler öncesinden başlayarak tüm hazırlıklarını tamamladı. Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi tüm önlemlerin alınarak, kurban kesim yerlerinin belirlendiği ifade edildi. Buna göre; ilçede küçükbaş hayvanlar için kurban kesim noktaları Ulu Cami yanındaki eski halin olduğu alan, Kuşpınar Mahallesi Pazar Yeri, İncilipınar Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Kınıklı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri, Dokuzkavaklar Merkezefendi Kuran Kursu Bahçesi, Anafartalar Kapalı Pazar Yeri; Büyükbaş hayvanlar için ise Akhan Mahallesi Çayır Mevkii Duranlar Mezbahanesi olacak.

Pamukkale bayrama hazır

Pamukkale Belediyesi, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da hayvan refahı ve halk sağlığı ile ilgili tüm tedbirleri aldı. Bayram öncesinde hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar dışında, cadde ve sokak aralarında alım satımların yapılmaması için gerekli denetimlerini bayram sonuna kadar sürdürecek olan belediye ekipleri, belirlenen kurban kesim yerlerinde de gerekli tedbirleri aldı. Kesimlerin İslami usullere uygun bir şekilde yapılması konusunda hassasiyet gösteren ekipler, vatandaşların etlerini koyabileceği, atıkları atabileceği iki ayrı cins poşet temin edilmesi ve kesim yerlerinde ihtiyaç olunan çengel, kompresör, ip, hortum, elektrik, çadır, masa, sandalye vb. ihtiyaç malzemeleri de hazır bulunduracak.

Özel ekipler oluşturuldu, ek hizmetler getirildi

Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlayan ve tüm hizmetleri ücretsiz olarak verecek olan Pamukkale Belediyesi, ayrıca kurban kesim yerlerinde, çay ikramında bulunarak, ihtiyacı olanlar için bir araç vatandaşlara eve hizmet konusunda yardımcı olacak. 14 mahallede 30 adet kuyu açan Pamukkale Belediyesi, kurban kesimi sonrasında kurban atıklarının bu kuyularda bertaraf edilmesini sağlayacak. Temizlik için, her kesim noktasında ikişer ekip halinde hazır bulunarak, vatandaşların hijyenik bir ortamda kesim yapmalarını sağlayacak. Belediyenin veterineri, kesim yerlerini dolaşarak hayvan kontrolü sağlayacak, bayram öncesi başlayan dezenfekte işlemleri bayram süresince de sürdürülecek. Bayram boyunca, ilçe halkı tüm şikayet ve müracaatlarında belediyenin numaralı hattını arayabilecek. Kurban Bayramı'nda vatandaşların en büyük sıkıntılarından biri olan kurbanlık hayvanların kaçması halinde oluşturulan ekip vatandaşlara yardımcı olacak. Açıklamada ayrıca bayram boyunca huzurlu bir bayram geçirilmesi için her zaman oluğu gibi bayramda da vatandaşların yanında olunarak, her türlü şikayet ve talepler doğrultusunda belediye ekiplerinin anında yönlendirileceği bildirildi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Onikişubat'taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu Onikişubat'taki kurbanlık satış ve kesim yerleri belli oldu Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti Kaymakam Düzgün kurban pazarına ziyaret etti
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Pamukkale, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pamukkale'de kurban kesim alanları belirlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:57 Sarıyer Belediyesi çalışanları maaşlarına zam yapılması talebiyle belediye önünde grev başlattı: İsteğimiz enflasyonun yarısı kadar zamdır
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:25:33. #1.11#
SON DAKİKA: Pamukkale'de kurban kesim alanları belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement