Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor

20.05.2022 12:22
Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor

Türkiye'de en fazla turist ağırlayan 5. kenti olan Denizli'nin turizmden aldığı payın daha da artması için Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nin (DENTUROD) güç birliği yaparak 2016'dan bu yana devam eden "Termal İyi Gelir" projesinde yeni...

Türkiye'de en fazla turist ağırlayan 5. kenti olan Denizli'nin turizmden aldığı payın daha da artması için Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nin (DENTUROD) güç birliği yaparak 2016'dan bu yana devam eden "Termal İyi Gelir" projesinde yeni bir tanıtım atağı başlattı.

'Termal İyi Gelir' projesi çerçevesinde hayata geçen tanıtımda, ayda 2,5 milyon yolcunun seyahat ettiği İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Denizli'nin turizm değerleri ve Pamukkale otelleri 2 ay boyunca havalimanın tüm iç hat körüklerinde tanıtılacak.

Tanıtım atağının turizmciler için çok değerli olduğunu belirten DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, "Denizli'nin tanıtımı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan şehrimizin nitelikli tanıtımına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Şehrimizin gerek yurt içinde gerekse yurtdışında tanıtımı adına yapılan bu çalışmalar biz turizmciler için çok değerli ve büyük moral kaynağı oluyor. Denizli turizminin bir adım daha ileri gitmesi için şehrimizin güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor
Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor
Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor
Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor

YORUMLAR
500
DTO, HOMETEX'de adım atmadık yer bırakmadı DTO, HOMETEX'de adım atmadık yer bırakmadı Merkezefendi Belediyesi Aşağışamlı Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı Merkezefendi Belediyesi Aşağışamlı Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı
Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, turist, Termal, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya şampiyonu oldu
18:16 Almanya'da yeğenine oyuncak silah hediye eden Türk vatandaşı, polis şiddeti kurbanı oldu!
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyuna tecavüz etti, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:57:16. #1.12#
SON DAKİKA: Pamukkale'nin termal otelleri yolcu trafiğinin en yoğun olduğu yaz aylarında tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement