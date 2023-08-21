Panama Kanalı'ndaki kuraklığın ilk bilançosu belli oldu

Milyonlarca dolar değerinde mal taşıdığı düşünülen 200'ü aşkın yük gemisi, kuraklık nedeniyle getirilen sınırlamadan dolayı Panama Kanalı'nın her iki tarafında mahsur kaldı.

GÜNLÜK GEÇİŞ SAYISI 32 İLE SINIRLANDIRILDI

The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül'e kadar Panama Kanalı'ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluğuna yol açtı.

PANAMA, ŞU ANA KADAR 200 MİLYON DOLAR GELİR KAYBETTİ

Mahsur kalan gemiler, ülkenin tahmini 200 milyon dolar gelir kaybetmesine neden oldu. Kuraklık nedeniyle geçiş sınırı getirilen Atlantik'i Pasifik'e bağlayan kanalın iki tarafında da 20 günden fazla bekleyen gemiler bulunuyor.

MİLYONLARCA DOLAR DEĞERİNDE KAYIP YAŞANABİLİR

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, milyonlarca dolar değerinde mal taşındığı düşünülüyor. Bazı firmaların kanalda oluşan gecikmeler nedeniyle alternatif yol arayışında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.