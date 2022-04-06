Pandemi, pazar ve tezgah anlayışını da değiştirdi - Son Dakika
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Pandemi, pazar ve tezgah anlayışını da değiştirdi

06.04.2022 13:23
Pandemi, pazar ve tezgah anlayışını da değiştirdi

Hayatın her alanına yayılan internet, alışveriş kültüründe de değişikliğe neden oldu.

Hayatın her alanına yayılan internet, alışveriş kültüründe de değişikliğe neden oldu. Merkezi Aydın'da bulunan ve ülke genelinde 100'e aşkın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'te internet müşterilerinin mağazalara uğrayan müşteri sayısına yaklaştığı belirtildi. Sanal ortamdaki alışverişin daha çok güvene dayalı olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, tadımlık geleneğini internet siparişlerinde de devam ettirdiklerini belirtti.

Bir zamanlar dükkan ve tezgahlarını süsleyerek en fazla ürünü satmayı hedefleyen esnaf ve firmalar, artık sadece dükkanlardaki tezgahlarını değil internet sayfalarını da süsleyerek müşteriye hitap ediyor. Globalleşen dünyada internetin yaygınlaşması ile ticaretin de değiştiğini belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, internet üzerinden sipariş verme geleneğinin her geçen gün arttığını kaydetti.

"Önce güven, sonra ticaret"

Yaklaşık yarım asır önce Aydın'da bir dükkanda faaliyetine başlayan ve bugün ülkenin dört bir yanında 100'ü aşkın şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, ticaret ve esnaflıkta pek çok şey değişse de değişmeyen tek şeyin güven olduğunu belirtti. Genç esnaf ve firmalara da tavsiyede bulunan Tonkul, "Güven kazanırsanız parayı zaten kazanırsınız" diyerek müşterinin kalite ve markasındaki güveni ispatlayan firmaları tercih ettiğini belirtti.

Tonkul, "Pandemi alışveriş geleneğini de değiştirdi. Eskiden herkes bizzat dokunarak, tadarak almak istiyor idi. Artık vatandaş kalitesine güvendiği markalarda internet üzerinden alışverişi tercih etmeye başladı. 2022 yılının ilk 3 ayında satışların önemli bir kısmı internet üzerinden gelen siparişlerle gerçekleşti. Artık insanlarımız mekan mefhumu tanımaksızın kısa sürede daha çok iş yapmak istiyor. Bu çerçevede kalitesini ve markasına güvendiği işletmelerden on-line hizmet alıyor. Kargo sürecinde kırılmaya ve bozulmaya karşı dayanıklı hale getirdiğimiz ürünlerimizi Türkiye'nin her yerine ortalama 24 saat içerisinde teslim ediyoruz. İnternet üzerinden aldığımız tüm siparişlerde tutarı ne olursa olsun tadım ürünlerimizden gönderiyoruz. On-line satışta gördüğümüz ilgi karşısında ülkenin pek çok önemli satış sitesi de Tuğba Kuruyemiş ile birlikte ortak çalışma yapmak istiyor" dedi. - AYDIN

Pandemi, pazar ve tezgah anlayışını da değiştirdi

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alışveriş, Kuruyemiş, İnternet, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi, pazar ve tezgah anlayışını da değiştirdi - Son Dakika


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