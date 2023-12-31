PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu Yeni Yıl Mesajı Yayımladı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erkoyuncu, yeni yıl dileklerini paylaştı.

Erkoyuncu mesajında, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik, kalite, verimlilik ve kayıtlı olmanın önemli kriterler olduğunu, 2023'ün şeker pancarının verimliliği açısından zirve yılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2023 yılının şubat ayında hepimizi derinden sarsan çok üzücü bir olay yaşanmış ve kısa zamanda birlik, beraberlik, dayanışmayla önemli mesafeler alınarak, yaralar sarılmaya çalışıldı. Bizler de kurum olarak gerekeni yaptık. Böyle günler, ekonomik açıdan güçlü olmanın, yerli üretimin avantajlarının, ihtiyaç halinde dışarıya muhtaç olmamanın, paylaşmanın önemini ortaya çıkardı. PANKOBİRLİK ve Konya Şeker ailesi, zor günlerde devletimizin ve milletimizin yanında oldu. Rabbim inşallah bir kez daha bu acıları bizlere yaşatmasın. Tarımsal üretimde ise şeker pancarı yüksek rekoltesi ve verimliliği ile çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Türkiye genelinde 3 milyon 700 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirildi. Şeker pancarı, Türkiye genelinde bitkisel üretimde ikinci sırada yer alıyor."

"2024 sağlık, barış, huzur ve refah getirsin"

Dünyanın gözü önünde Filistin topraklarında yapılan katliamlara işaret eden Erkoyuncu, "Çoluk, çocuk, yaşlı demeden Müslümanları vahşice öldüren, işkenceye tabi tutan İsrail devletini ve destekçilerini bir kez daha kınıyor, yeni yılda dünya barışı adına bir an önce ateşkesin sağlanması için gerekenin yapılabilmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erkoyuncu,Türkiye için, çiftçilerle üretmeye ve üretime katkı vermeye devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"100. yılını geride bıraktığımız Türkiye'mizin daha çok üreten, daha müreffeh bir ülke olması yolunda üreticilerimizle beraber mücadele ettik. Gerek PANKOBİRLİK ailesi olarak, gerekse Konya Şeker olarak verimli bir yılı geride bırakıyoruz. Ülkemizde şeker üretimi ile birlikte tarımda, hububatta, gıdada söz sahibi olan Konya Şeker, 2024 yılında hem kampanya dönemi olarak, hem de genel gıda tedariki anlamında hem de ihracatta daha yoğun bir yıl yaşayacaktır. Kaliteli, sürdürülebilir güvenli üretim için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bol bereketli bir yıl temennisiyle 2024 yılının, Anadolu'nun verimli ve bereketli topraklarına şimdiden yeni yılın umutlarını ekmiş olan çiftçilerimiz başta olmak üzere, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diliyor, milletimizin yeni yılınızı tebrik ediyorum."