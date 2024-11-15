Pankreas Kanserinde Erken Teşhis Hayati

Ekonomi

Biruni Üniversitesi Hastanesinden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Kamil Özdil, pankreas kanserinin beş yıllık sağ kalım oranının yüzde 13 civarında olduğunu ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, pankreas kanserinin erken teşhisi büyük önem taşıyor ve bacaklarla ilgili sağlık sorunlarının ciddiye alınması, erken teşhis açısından özellikle ileri yaşlarda bu tür problemlerin gözden kaçırılmaması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdil, Derin Ven Trombozu (DVT) gibi bacaklardaki kan pıhtılaşmalarının, pankreas kanserinin habercisi olabileceğini kaydetti.

Özdil, "Bacaklardaki ağrı, şişlik, kızarıklık ve sıcaklık artışı gibi belirtiler, pankreas kanserinin işaretlerinden olabilir. Pankreasın vücuttaki derin konumu nedeniyle, pankreas kanseri genellikle geç evrelerde teşhis edilebiliyor. Kan pıhtılarının pankreas kanserinin belirtisi olabilir ancak, her kan pıhtısının kanser anlamına gelmez. Bacaklarınızda küçük sorunlar tekrarlayıcı karakterde ise kanser açısından da araştırılması gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Pankreas kanserinin, genellikle sinsi bir şekilde ilerlediği için erken evrelerde belirgin semptomlar vermediğine değinen Özdil, pankreas kanserinin beş yıllık sağ kalım oranının sadece yüzde 13 civarında olduğunu ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını aktardı.

Özdil, pankreasın vücuttaki konumu nedeniyle çoğu vakada ileri evrelerde fark edildiğini ve bu aşamalarda hastaların karın ağrısı ve sarılık gibi semptomlar gösterdiğini aktararak, "Bu, karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri. Çoğu hasta, tarama yapılmadan önce sindirim sorunları ve asidik reflü gibi şikayetlerle geliyor." açıklamasında bulundu.