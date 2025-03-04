Para havalelerinde yeni kural! Uymayanların parası elinde kaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Para havalelerinde yeni kural! Uymayanların parası elinde kaldı

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Türkiye'de hizmet sunan kripto para borsaları, kripto işlemlerinde şeffaflığı amaçlayan kimlik doğrulama düzenlemelerini hem yerel hem küresel hem de merkeziyetsiz cüzdanlardan yapılan transferler için uygulamaya başladı.

04.03.2025 12:27
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler, iki aylık geçiş sürecinin ardından 25 Şubat itibarıyla yürürlüğe girdi.

Böylece, dünyada "travel rule" olarak da bilinen finansal işlemlerde şeffaflığı amaçlayan uygulamalara Türkiye'deki kripto para borsaları da dahil edildi.

15 BİN LİRA VE ÜSTÜ İÇİN GEÇERLİ

Düzenlemeyle, kullanıcıların hizmet sağlayıcıları aracılığıyla 15 bin lira üzerinde yaptığı transfer işlemlerinde ad, soyadı, adres, cüzdan adresi, doğum yeri ve TC kimlik numarası gibi bilgilerden bazılarını sunması zorunlu kılındı.

Kullanıcıların gerekli bilgileri sunmaması halinde, borsalara işlemi iade etme veya reddetme, süreklilik halinde ilişki sonlandırma ve şüpheli işlem bildirimi hakkı tanındı.

Para havalelerinde yeni kural! Uymayanların parası elinde kaldı
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Son Dakika Ekonomi Para havalelerinde yeni kural! Uymayanların parası elinde kaldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selim Kayisi:
    Bu sabah 2bin tl lik işlem için benden istediler. sonunda da başarılı olamadı zaten. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Para havalelerinde yeni kural! Uymayanların parası elinde kaldı - Son Dakika
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