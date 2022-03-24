Paraf'tan üreten kadınlara özel kredi kartı - Son Dakika

Halkbank, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ile kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Üreten Kadının Bankası" misyonuyla kadınları birçok alanda desteklemeye yönelen Halkbank, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı'yla Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik yeni bir atılım daha gerçekleştiriyor.

Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ve Üreten Kadınlar Projesi'yle bir yılda 105 bin kadına finansman sağlayarak girişimcilerin üretim, yatırım, ihracat yapmalarına ve istihdam sağlamalarına katkı sunan Halkbank, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ile kadın girişimcilere yönelik avantajlarını genişletiyor.

Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı'nı ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde duyuran Halkbank, yeni ürünüyle girişimcilerin finansman erişimini kolaylaştırmayı ve bu yöndeki imkanları çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Yeni kredi kartından mal ve hizmet üretimi yapan, serbest meslekte iştigal eden, ticari faaliyete yönelik yeni bir iş yeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler faydalanabilecek.

Paraf Güzellikler Dünyası'nın Paraf Günüm, Paraf Üstü, Cumartesi Restoran İndirimi gibi özelliklerinin yanı sıra KOBİ'lere yönelik tüm avantajlarını sunan Üreten Kadın Kredi Kartı, lansman kampanyası doğrultusunda gıda-market sektöründe yapılacak ilk 5 harcamaya 3 ay erteleme fırsatı ve girişimcilerin doğum günlerinde indirimler sağlayacak.

Türkiye'nin önde gelen şirket ve kuruluşlarıyla gerçekleştirilen anlaşmalar çerçevesinde daha pek çok avantaj sunan yeni kredi kartı, vergi-sigorta ödemelerinde indirim, yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye, sağlık ürünleri ve kozmetik sektörlerinde yapılacak alışverişler için ParafPara'nın yanı sıra ekstra taksit veya erteleme imkanı sunuyor. Ayrıca, üye iş yerleri için de yüzde 50'ye ulaşan indirimli POS aidatı sağlıyor.

Halkbank, kadın girişimcilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gelecek dönemlerde de yeni ve özel kampanyalar düzenlemeye devam edecek.