Paraf'tan üreten kadınlara özel kredi kartı - Son Dakika
Üye Girişi

Paraf'tan üreten kadınlara özel kredi kartı

24.03.2022 11:01
Paraf'tan üreten kadınlara özel kredi kartı

Halkbank, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ile kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunuyor.

Halkbank, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ile kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Üreten Kadının Bankası" misyonuyla kadınları birçok alanda desteklemeye yönelen Halkbank, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı'yla Türkiye'nin kadın girişimci ekosistemini büyütmeye yönelik yeni bir atılım daha gerçekleştiriyor.

Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ve Üreten Kadınlar Projesi'yle bir yılda 105 bin kadına finansman sağlayarak girişimcilerin üretim, yatırım, ihracat yapmalarına ve istihdam sağlamalarına katkı sunan Halkbank, Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı ile kadın girişimcilere yönelik avantajlarını genişletiyor.

Paraf Üreten Kadın Kredi Kartı'nı ilk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde duyuran Halkbank, yeni ürünüyle girişimcilerin finansman erişimini kolaylaştırmayı ve bu yöndeki imkanları çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Yeni kredi kartından mal ve hizmet üretimi yapan, serbest meslekte iştigal eden, ticari faaliyete yönelik yeni bir iş yeri açmak isteyen ya da bir iş fikrine dayalı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletme sahibi kadın girişimciler faydalanabilecek.

Paraf Güzellikler Dünyası'nın Paraf Günüm, Paraf Üstü, Cumartesi Restoran İndirimi gibi özelliklerinin yanı sıra KOBİ'lere yönelik tüm avantajlarını sunan Üreten Kadın Kredi Kartı, lansman kampanyası doğrultusunda gıda-market sektöründe yapılacak ilk 5 harcamaya 3 ay erteleme fırsatı ve girişimcilerin doğum günlerinde indirimler sağlayacak.

Türkiye'nin önde gelen şirket ve kuruluşlarıyla gerçekleştirilen anlaşmalar çerçevesinde daha pek çok avantaj sunan yeni kredi kartı, vergi-sigorta ödemelerinde indirim, yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye, sağlık ürünleri ve kozmetik sektörlerinde yapılacak alışverişler için ParafPara'nın yanı sıra ekstra taksit veya erteleme imkanı sunuyor. Ayrıca, üye iş yerleri için de yüzde 50'ye ulaşan indirimli POS aidatı sağlıyor.

Halkbank, kadın girişimcilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda gelecek dönemlerde de yeni ve özel kampanyalar düzenlemeye devam edecek.

YORUMLAR
500
Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak! Kuyumcuların kurduğu Altınbank bu yıl içerisinde hizmete açılacak! Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor Halkbank'lı voleybolcular CEV Challenge Kupası şampiyonluğuna inanıyor

Kredi Kartı, Halkbank, Türkiye, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Paraf'tan üreten kadınlara özel kredi kartı - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
11:03 İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"
10:47 Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor!
10:42 Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
10:28 Yıllardır yatağa bağımlı olan hasta, beynine çip bağlanınca doktorlardan öyle bir şey istedi ki, herkes şaşırdı!
10:26 Ukrayna savaşı gibi bir durumda ülkeyi en iyi kim yönetir? sorusu soruldu! Sürpriz bir isim 2. sırada yer aldı.
10:06 Mersinli belediye, güneş enerji santrali kurarak hem faturayı sıfırladı hem de aylık 60 bin TL de gelir elde etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:14:44. #1.12#
SON DAKİKA: Paraf'tan üreten kadınlara özel kredi kartı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement