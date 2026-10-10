Parakolay'ın faaliyet izni TCMB'nin Resmi Gazete'deki tebliğiyle iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parakolay Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022'de TCMB kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 21. maddesinin 8. fıkrası uyarınca iptal edildi.