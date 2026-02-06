Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Haberin Videosunu İzleyin
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL
06.02.2026 15:53  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL
Haber Videosu

Annesinin çeyiz için biriktirdiği altınlarla kepçe ve iş makinesi alan Cansın Karakuş, şantiyelerde çalışmaya başlayarak aylık 200 bin TL ile 1 milyon TL arasında gelir elde edebildiğini açıkladı.

Yastık altında "bir gün lazım olur" düşüncesiyle saklanan altınlar, Cansın Karakuş'un iş hayatındaki başlangıcına dönüştü. Annesinin çeyiz için biriktirdiği altınları değerlendiren Karakuş, iş makinesi ve kepçe alarak şantiyelerde çalışmaya başladı.

PEMBE BARETLE ŞANTİYEDE

Şantiyelerde pembe baretiyle dikkat çeken Karakuş, aldığı kepçenin 5 milyon TL değerinde ve 9 tonluk olduğunu belirtti. Karakuş, "Çeyiz paralarımız ile kendimize kepçe alıp iş kuruyoruz" sözleriyle yatırımının büyüklüğünü anlattı.

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

"BÜLENT ERSOY DA BU İŞİ YAPIYORMUŞ"

Tüm birikimini iş makinesi ve kepçeye yatırdığını ifade eden Karakuş, bu alanda maddi olarak iyi ilerlediğini söyledi. Karakuş, "Bülent Ersoy da bu işi yapıyormuş, kepçeleri varmış" diyerek sektörün kazanç potansiyeline dikkat çekti.

MESLEK AİLEDEN GELİYOR

Babasının 13 yaşından bu yana kepçe operatörlüğü yaptığını belirten Karakuş, annesinin son 5 yıldır çeyiz için altın biriktirdiğini öğrendikten sonra kredi çekerek peşinat ödediğini ve iş makinelerini aldığını söyledi. Hedefinin annesinin biriktirdiği altınları yerine koymak olduğunu vurgulayan Karakuş, şantiyede işi sahada öğrendiğini dile getirdi.

AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Yaptığı yatırımın kazancına da değinen Karakuş, aylık gelirinin iş durumuna göre değiştiğini belirterek, "Minimum 200 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor" dedi.

İş Dünyası, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    mal 9 31 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti
15 Temmuz darbe girişimine katılan ihraç subay yakalandı 15 Temmuz darbe girişimine katılan ihraç subay yakalandı
Trabzonspor’dan Konyaspor’a iki transfer birden Trabzonspor'dan Konyaspor'a iki transfer birden

17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:38
Süper Lig’de görülmemiş olay Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
Süper Lig'de görülmemiş olay! Zirveye oynayan takım transfer yaptı, nereden geldiği bilinmiyor
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:30
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
Süper Lig ekibi durdu durdu son gün 4 bomba birden patlattı
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:36:02. #7.11#
SON DAKİKA: Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.