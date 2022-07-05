Pastırma ve sucuğa gurbetçi dopingi - Son Dakika
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Pastırma ve sucuğa gurbetçi dopingi

05.07.2022 11:42

Pastırma ve sucuğa gurbetçi dopingi Pastırmacı Yasin Güzel: "Kurban öncesi gelen gurbetçilerimiz işlerimizi hareketlendirdi" Gurbetçi vatandaşların ülkeye gelmesi ile birlikte, pastırma ve sucuk satışlarında artışların başladığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, "Kurban öncesi...

Pastırma ve sucuğa gurbetçi dopingi

Pastırmacı Yasin Güzel: "Kurban öncesi gelen gurbetçilerimiz işlerimizi hareketlendirdi"

KAYSERİ - Gurbetçi vatandaşların ülkeye gelmesi ile birlikte, pastırma ve sucuk satışlarında artışların başladığını söyleyen Pastırmacı Yasin Güzel, "Kurban öncesi gelen gurbetçilerimiz işlerimizi hareketlendirdi" dedi.

Müşterilerin genelde orta kalitede ürünleri tercih ettiğini söyleyen Yasin Güzel, "Şu anda sucuklarda fiyatlarımız 110 TL'den başlıyor 210 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Pastırmada da 250 TL'den başlıyor 500 TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. Tercih olayı da müşteri kesimi ile alakalı ama müşterilerimiz şu anda orta kalite ürünlerimizi tercih ediyorlar. Pastırmada orta kalitede 350-400 TL civarında. Sucuklarımızda da 150-170 TL bandında değişiyor orta kalite ürünler. Genelde müşterilerimiz bunları tercih ediyorlar" dedi.

Güzel, gurbetçilerin gelmesi ile Kurban Bayramı öncesinde işlerinin hareketlendiğini söyleyerek, "Gurbetçilerimiz de 3 aylık bir sezonda bizlere çok büyük katkıda bulunuyorlar. Geldikleri çok iyi oluyor ama bu sene de Kurban Bayramı'na denk geldi tarihleri. Bayramda da herkes kurbanını kestiği için bizim işlerimizde biraz düşüş seyrediyor ama gurbetçilerimizin gelmesi ile biraz daha hareketlilik başladı. Bu sene gurbetçilerimizden beklentimiz çok. Fiyatlarımız arttı ve yerli halka biraz daha hitap edemez hale geldik. O yüzden gurbetçi vatandaşlarımız yarım kilo da olsa bir kilo da olsa evinde yiyeceği kadar tüketse bizler için iyi olur. Ben bütün İlam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Yasin Güzel, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pastırma ve sucuğa gurbetçi dopingi - Son Dakika

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