Patatesin parmak izi çıkarılıyor - Son Dakika
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Patatesin parmak izi çıkarılıyor

03.03.2022 00:57
Patatesin parmak izi çıkarılıyor

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, patatesin parmak izini çıkararak, genetik taban oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, patatesin parmak izini çıkararak, genetik taban oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı olarak faaliyet gösteren enstitüde, yerli ve milli yemeklik, sanayilik, hastalık ve zararlılara dayanıklı patates çeşidinin geliştirilmesinin yanında farklı projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Pırlak: "Bunlardan birinin patatesin parmak izi çıkartılmadır. Enstitüde geliştirilen ve tescil edilen çeşit adaylarının bazı ticari çeşitlerimizin genetik kimliklerini yani parmak izlerinin çıkartılması amacıyla enstitü bünyesinde faaliyet gösteren ıslah ve genetik laboratuvarımızda uluslararası standartlara uygun moleküler markörler kullanılarak DNA düzeyince çalışmalarımız uzmanlarımız tarafından yürütülüyor" dedi.

Her bir patates çeşidinin bir biri arasından genetik yönden farklılık gösterdiğine dikkat çeken Pırlak, "Enstitümüzce geliştirilen ticari çeşitlerin DNA izolasyonları, PCR testleri, PCR ürünlerini analiz etmek için yüksek teknolojik cihazlar kullanılarak soy ağacının belirlenmesi uzmanlarımız tarafından laboratuvarımızda geliştirilmektedir. Islah çalışmaları neticesinde daha verimli çeşitler elde edebilmek için patates çeşitlerinin genetik kimliklerinin ve özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Böylelikle daha yüksek verimli çeşitler elde edilerek piyasaya sunulacak ve çiftçilerimiz istifade edeceklerdir. Diğer bir önemli konu, bir bölgede aynı patates çeşidi farklı isimlerler üretilip ticarete konu edilebilir, bu bazı anlaşmışlıklara ve uyuşmazlıklara neden oluyor. Patates parmak izi çıkartıldığında bu sorunların ortadan kalkması sağlanacak. Asıl önemlisi de tohumculuk sektöründe tohumluğun üretilmesi, tescil edilmesi ve ıslah şartlarının korunması açısında da bu çalışmaların yapılması da büyük önem arz ediyor. Şu an enstitümüzde 132 genotip üzerinde çalışıyoruz. İleride bu çalışmayı devam ettirip, patates genetik tabanını oluşturup ülke tarımımıza ve patates sektörüne hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

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Araştırma, Genetik, Niğde, Dna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Patatesin parmak izi çıkarılıyor - Son Dakika


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