Patnos'ta 5 dönümlük çilek tarlasında hasat başladı, hedef 10-15 ton - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Patnos'ta 5 dönümlük çilek tarlasında hasat başladı, hedef 10-15 ton

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Patnos\'ta 5 dönümlük çilek tarlasında hasat başladı, hedef 10-15 ton
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 5 dönümlük alanda yetiştirilen çileklerin hasadına başlandı. Üretici Melis Sayın, sezon sonunda 10 ila 15 ton ürün hedeflediklerini ve bölgede alternatif tarımı yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 5 dönümlük alanda yetiştirilen çileklerin hasadına başlandı. Sezon sonunda 10 ila 15 ton arasında ürün elde edilmesi hedeflenirken, çilek üretiminin bölgede alternatif bir tarım modeli haline getirilmesi amaçlanıyor.

Patnos ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 5 dönümlük alanda çilek yetiştiren üretici Melis Sayın, aylar süren bakım ve emeğin ardından olgunlaşan ürünlerin hasadına başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlada başlayan hasatta, olgunlaşan çilekler tek tek toplanarak kasalara yerleştiriliyor. Tarladan toplanan ürünler, satışa hazırlanarak tüketiciyle buluşturuluyor.

Çilek üretimine başlarken bölgede farklı tarım ürünlerinin de yetiştirilebileceğini göstermek istediklerini belirten Sayın, "Patnos'ta 5 dönümlük alanda çilek üretimi yapıyoruz. Bu işe başlarken amacımız, bölgede alternatif tarımın da mümkün olduğunu göstermekti. Şimdi emeklerimizin karşılığını hasatla almaya başladık. Sezon sonunda yaklaşık 10-15 ton ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Verimden memnunuz ve önümüzdeki dönemde üretim alanımızı daha da büyütmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
EkonomiPatnosAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dışişleri Bakanı Fidan’dan Yunanistan’a sert çıkış Dışişleri Bakanı Fidan'dan Yunanistan'a sert çıkış
Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme Azmettirenler de hesap verecek Eski belediye başkanının öldürülmesi davasında yeni gelişme! Azmettirenler de hesap verecek
Kassam Tugayları’na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayları komutanı, İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat’ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 12:33:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Patnos'ta 5 dönümlük çilek tarlasında hasat başladı, hedef 10-15 ton - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement