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PayPal, küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacak - Son Dakika
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Ekonomi

PayPal, küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacak

PayPal, küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacak

PayPal'ın CEO'su Alex Chriss, şirketin küresel iş gücünün yüzde 9 oranında azaltılacağını duyurdu. Bu azaltma, doğrudan ve açık pozisyonların kaldırılmasıyla gerçekleştirilecek. Chriss, şirketin daha fazla odaklanma, verimlilik sağlama, otomasyon uygulama ve teknolojiyi güçlendirme amacıyla bu adımları attığını belirtti.

31.01.2024 01:47
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Çevrim içi ödeme sistemi PayPal'ın küresel iş gücünü yüzde 9 azaltacağı bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Alex Chriss konuya ilişkin çalışanlara bildirimde bulundu.

Söz konusu bildirimde Alex Chriss, yıl boyunca hem doğrudan hem de açık pozisyonların kaldırılması vasıtasıyla şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 9 oranında azaltılacağını aktardı.

Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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