Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti - Son Dakika
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Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti

19.07.2022 00:31
Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti

Yerli üreticilerin mahsulleri tezgahlara geldi, sebze fiyatları düşüşe geçti.

Yerli üreticilerin mahsulleri tezgahlara geldi, sebze fiyatları düşüşe geçti.

Yerli üreticilerin ürünleri Pazar tezgahlarında yerini aldı, ürünler bollaştıkça fiyatlar aşağı seyretti. Üreticiler, bu düşüşün 1 ay süreceğini, daha sonra yeniden yükseleceğini söyledi. Çiftçinin masrafları azaltılmadığı sürece ürünlerin fiyatlarının daha çok artacağı ifade edildi.

Sinop Kapalı Pazaryeri esnafı Oğuzhan Yıldırım, " Bafra, Çarşamba, Amasya çiftçilerinin yerli ürünleri gelmeye başladığı için düşüşler var. Bu yerli biber, patlıcan, domates gibi ürünlerde daha düşüş yaşanacak, 7-8 TL bandına düşebilir. Ama kısa bir süreç, 1 aylık bir sürede düşecek. Sonra tekrar bu rakamlar 20-25 bantlarını görür sebze-meyvede" diye konuştu.

Fiyatların tekrar yükselmemesi için çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Çiftçinin buna ihtiyacı var. En büyük düşürmeleri gerekenlerden birisi de gübre. Biz birçok şeyi ihraç eden insanlarız. Tohumculuk bitti Türkiye'de, belli kısımlar yapıyor bazı şehirlerde onun dışında kalmadı. İhracattan dolayı bu rakamlara bu ülkenin dayanma gücü yok" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı Samet Esen, "Patatesi geçen hafta 12,5 TL'ye sattık, bu hafta 10 TL diyoruz. Ama yine zam gelecek, Perşembe günü yine aynı fiyata çıkacak belki. Şu anda bir tek yerden mal çıkıyor, Afyon, Amasya bu da Türkiye'nin ihtiyacını karşılamıyor, ufak ihracat oluyor onun için fiyatlar bu kadar yüksek" dedi.

İstanbul'dan memleketine dönüş yaptığını söyleyen Bülent Keskin, "İstanbul'a göre burası daha cüzi, daha uygun. Üretim konusunda burası daha yüksek, İstanbul'dan gelme sebebimiz hayat pahalılığı. Orada çok yüksek olduğu için buraya gelmekte bulduk çareyi. Yine arkadaşlarımız, tanıdıklarımız memleketlerine dönüş yapmaya başladılar" şeklinde konuştu. - SİNOP

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İstanbul, Amasya, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarda sebze fiyatları düşüşe geçti - Son Dakika
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