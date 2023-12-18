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Pazarlar'da 350 çiftçiye 3 bin 750 kilo bordo bulamacı dağıtıldı - Son Dakika
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Pazarlar'da 350 çiftçiye 3 bin 750 kilo bordo bulamacı dağıtıldı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde "Entegre Mücadele Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde 350 çiftçiye 3 bin 750 kilogram bordo bulamacı dağıtıldıKonuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın "Entegre Mücadele Geliştirilmesi Projesi"...

Pazarlar\'da 350 çiftçiye 3 bin 750 kilo bordo bulamacı dağıtıldı
18.12.2023 - 11:45,
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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde "Entegre Mücadele Geliştirilmesi" projesi çerçevesinde 350 çiftçiye 3 bin 750 kilogram bordo bulamacı dağıtıldı

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın "Entegre Mücadele Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde ilçemize tescilli Pazarlar Kirazı için "Kiraz-Vişne Bahçelerinde Entegre Mücadele Projesi ile 350 çiftçimize 3 bin 750 kilogram bordo bulamacı dağıtımı yapıldı" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarlar'da 350 çiftçiye 3 bin 750 kilo bordo bulamacı dağıtıldı - Son Dakika
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