Pazaryeri'nde karabuğday ekimine hazırlık toplantısı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sözleşmeli karabuğday ekimine hazırlık konusunda çiftçilere yönelik toplantı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Salonu'nda 57 çiftçinin katıldığı toplantıda konuşan ilçedeki bir tarım firmasının yönetim kurulu başkanı Tayyar Gürsoy, karabuğdayda en düşük kilogram başı 10 lira alım garantisi verdiklerini, ekonomik şartlara göre bu fiyatın üzerine çıkabileceklerini belirtti.

Gürsoy, dekar başına 5 kilogram tohum ekilen karabuğdayın 90 gün içinde hasat edilebileceğini ve ortalama 1 dekardan 150 kilogram verim alındığını söyledi.

Sözleşme yapan 57 çiftçinin 1400 dekar alanda karabuğday ekeceğini bildiren Gürsoy, "Amacımız fahiş fiyatlarla yurt dışından ithalinin önüne geçmek. Kendi ülkemizde yetiştirmek için çalışıyoruz. Karabuğday, çölyak hastalarının umudu." diye konuştu.

Toplantıda, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Serdar Sert hazır bulundu.