Pazaryeri\'nde Şerbetçi Otu Hasadı Başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen endüstriyel bitki şerbetçi otunda hasat dönemi başladı.

Çok yıllık endüstriyel bitki olan şerbetçi otunun, ilçedeki yaklaşık 844 dekarlık alanda "aroma", "brewers gold", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinin üretimi yapılıyor.

Bölgedeki çiftçilerce nisan ayında ipliklenerek yeni sezona hazırlanan bitki, ağustostaki hasadın ardından ilçedeki Pazaryeri ve Köyleri Şerbetçi Otu ve Gül Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (OT-GÜL KOOP) ile özel bir firmaya ait tesislerde işlendikten sonra özellikle içecek sanayinde ham madde olarak kullanılıyor.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, Türkiye'de sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçi otunun 2026 yılı hasat sezonunun başladığını söyledi.

Bu ürünün ilaç sanayinde de kullanıldığını dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

"Şerbetçi otunu 1973'ten bu yana bölgenin ana gelir kaynaklarından birini teşkil ediyor. İlçenin yüzde 80'e yakını bu sektörden emekli oldu. Belediye olarak farklı alternatifler üretmek adına 'şerbetçi otu kolonyası' geliştirdik. Çiftçilerimize daha fazla kazandırmak amacıyla AR-GE çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bol bereketli bir sezon diliyorum."

OT-GÜL KOOP Başkanı Zafer Kozpınar da şerbetçi otu hasat döneminin bereketli olmasını diledi.