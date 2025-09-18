Pegasus, 3 Prestijli Ödül Kazandı - Son Dakika
Ekonomi

Pegasus, 3 Prestijli Ödül Kazandı

18.09.2025 11:47
Pegasus Hava Yolları, sürdürülebilirlik alanında Avrupa'nın en iyi üç ödülünü kazandı.

Pegasus, sürdürülebilirlik ve finans alanındaki yaklaşımıyla Avrupa'nın prestijli Airline Economics Aviation 100 Ödülleri'nde 3 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları, dünya havacılık sektörünün önemli organizasyonlarından Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards 2025 kapsamında üç prestijli ödülün sahibi oldu. Şirketin, bu ödüllerle hem sürdürülebilir havacılıkta önemli rolünü hem de çevresel ve sosyal hedefleri finansal stratejisine entegre etme kararlılığını ortaya koyduğu belirtildi.

Yılın Sürdürülebilirlik Ekibi

Pegasus'un Sürdürülebilirlik Ekibi, şirketin değer oluşturmasına odaklanan bütünsel yaklaşımı ve karbon nötr hedeflerine ulaşmayı amaçlayan iklim geçiş yol haritası, cinsiyet dengesi sağlamaya yönelik girişimleri ve şeffaf raporlama uygulamalarıyla desteklenen güçlü yönetişim yapısını kapsayan ESG stratejisi ile 'Yılın Sürdürülebilirlik Ekibi' ödülüne layık görüldü.

Yılın Avrupa Hazine Ekibi

Şirketin kazandığı bir diğer ödül de 'Yılın Avrupa Hazine Ekibi' ödülü oldu. Şirketin Hazine Ekibi, 2024 ve 2025 yıllarında tamamladığı; uçak finansmanları, sürdürülebilirlik bağlantılı finansman yapıları, Eurobond ihracı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki hangar inşaatlarının finansmanı, yedek motor finansmanları ve sektörün ilk motor bakım finansmanı gibi çeşitli ve yenilikçi işlemler ile bu ödülü almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı Mükemmeliyet Ödülü

Şirket ayrıca, üç Airbus A321neo uçağını filoya katmak için Japonya'nın önde gelen finans kurumları SMFL ve SMBC'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen sürdürülebilirlik bağlantılı JOLCO finansmanı sayesinde 'Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı Mükemmeliyet Ödülü'nü aldı. Söz konusu işlem, borç ve özkaynak bileşenlerinin doğrudan şirketin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedefleriyle ilişkilendirilmesi sayesinde, dünya genelinde öncü bir uygulama olarak öne çıkıyor.

"Ödüller, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımımızın tescili"

Pegasus Hava Yolları CFO'su Barbaros Kubatoğlu, Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards 2025 kapsamında kazanılan üç ödüle ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu ödüller, şirketimizin finansal açıdan dirençli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir havayolu olma konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yansıtıyor. Sürdürülebilirliği hazine operasyonlarımızdan ESG bağlantılı finansman yapılarına kadar finansal stratejimizin her katmanına entegre ederek, sadece geleceğe uyum sağlamakla kalmıyor, onu şekillendirmeye de katkı sağlıyoruz. Bu takdir, iş birliği ve yenilikçilikle havacılık finansmanında yeni standartlar belirlemeye devam eden ekiplerimizin başarısıdır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pegasus Hava Yolları, Havacılık, Pegasus, Finans

