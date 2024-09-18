Pegasus'a Sıfır Atık Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Pegasus'a Sıfır Atık Ödülü

Pegasus, 'Sıfır Atık Şimdi Göklerde' projesiyle Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde 'İş Birliği' ödülünü aldı.

18.09.2024 16:48
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Pegasus Hava Yolları, Pendik Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirdiği "Sıfır Atık Şimdi Göklerde" projesiyle ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen ve bu yıl 11'incisi düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında Pegasus'a "İş Birliği" ödülü verildi.

Pegasus, 2023'te başlatılan "Sıfır Atık Şimdi Göklerde" projesiyle Türkiye'de kabin içi atıkları geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen atıklar olarak uçakta ayrıştırmaya başlayan ilk havayolu şirketi oldu.

Proje kapsamında, Pegasus tarafından kaynağında ayrıştırılarak toplanan atıklar, Pendik Belediyesi tarafından türlerine göre sınıflandırılarak ham madde haline getiriliyor ve böylece döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor.

Geri dönüştürülemeyen atıklar gri poşetlerde toplanarak enerji kazanımı için katı atık depolama tesislerine, geri dönüştürülebilen atıklar ise mavi poşetlerde biriktirilerek ayrıştırma tesislerine gönderiliyor.

Her yıl yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet veren Pegasus, projeyle Türkiye'de atık dönüşümü kültürü oluşturmada farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Şirket, 2025, 2030 ve 2050 hedefleri doğrultusunda, "Rotamız Sürdürülebilir bir Gelecek" sloganıyla tüm paydaşları için değer yaratmayı ve faaliyetlerini sürdürülebilir iş modeli çerçevesinde geliştirmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Pegasus Hava Yolları, Yerel Yönetim, Havacılık, Pegasus, Ekonomi, Pendik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pegasus'a Sıfır Atık Ödülü - Son Dakika

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