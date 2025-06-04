Pegasus Genç Kadınlara Destek Veriyor

Pegasus Hava Yolları "Yarınlara Uçuyoruz" hibe programı kapsamında, Nirengi Derneği'nin, deprem bölgesinde hayata geçireceği "Teknolojide İlk Adım- Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi" projesini destekleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları Yarınlara Uçuyoruz Projesi Hibe Programı kapsamında 18-29 yaş arasındaki gençlerin toplumsal, ekonomik ve sosyal hayata aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Pegasus'un bu yıl gerçekleştireceği hibe desteğiyle Nirengi Derneği, "Teknolojide İlk Adım- Genç Kadınlar için Dijital Dönüşüm Atölyesi" projesini hayata geçirecek.

Proje, Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen 11 ilde yaşayan 18-30 yaş arası kadınların ekonomik olarak güçlenmesini ve toplumsal hayata katılımlarını hedefliyor.

Bu doğrultuda, Hatay Antakya Nirengi Noktası yerleşkesine komşu 12 bin kişilik üç konteyner alanında yaşayan en az 330 kadına temel bilgisayar okuryazarlığı, internet kullanımı, dijital güvenlik ve kariyer rehberliği konularında eğitim verilecek.

Pegasus Hava Yolları, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ile gerçekleştirdiği Yarınlara Uçuyoruz projesi aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 50 projeye destek sağlayarak önemli bir sosyal etki yarattı.???????