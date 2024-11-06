Pegasus, Küresel Sürdürülebilirlik Ödülü aldı

Ekonomi

Pegasus Hava Yolları; CAPA'dan 2023 yılında aldığı bölgesel ödülün ardından, CAPA Sürdürülebilirlik Ödülleri 2024 kapsamında 'Yılın Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Şirketi' ödülüne layık görüldü.

"Rotamız Sürdürülebilir Bir Gelecek" sloganıyla havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen Pegasus Hava Yolları, havacılık ve seyahat endüstrisi için en güvenilir pazar analizi kaynaklarından biri olan CAPA (Centre for Aviation) tarafından düzenlenen 2024 CAPA Asya Havacılık Zirvesi ve Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde 'Yılın Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Şirketi' ödülüne (Global Environmental Sustainability Airline of the Year Award) layık görüldü. Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun, ödülü Hong Kong'da düzenlenen törende şirket adına aldı.

2023 yılında CAPA Sürdürülebilirlik Ödülleri kapsamında 'Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Ödülü'nü alan Pegasus Hava Yolları, bu yıl havayolu emisyon verilerinin bağımsız değerlendirmesinin ardından başarısını küresel boyuta taşıdı ve 'Yılın Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Şirketi' ödülünü aldı. Çeşitli kategorilerde ödül alan havayolu şirketleri, CAPA tarafından CAPA-Envest Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Araştırma Raporu'nun çalışmasına dayanarak, bağımsız olarak elde edilen ve analiz edilen veriler kullanılarak seçildi.

Ödülle ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, "Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) bağlamındaki sürdürülebilirlik çabalarımızı her düzeyde yönlendiren yoğun çalışma ve bağlılığın bir kanıtı olan bu özel ödülü CAPA'dan almaktan büyük onur duyuyoruz. Sektörümüzün 2050 Net Sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışarak; İklim Dönüşümü Yol Haritamız doğrultusunda yeni nesil uçaklara stratejik yatırımlar yapıyor, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) kullanımımızı genişletiyor ve yenilikçi teknolojileri hayata geçiriyoruz. Şirketimizde daha sürdürülebilir bir gelecek için birlikte kararlılıkla çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma en içten teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Ödül töreninde konuşma yapan Pegasus Hava Yolları Başhukuk Müşaviri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ali Uzun, "Geçtiğimiz yıl EMEA bölgesi ödülünü aldıktan sonra, daha fazla ilerleme kaydederek aynı takdiri küresel ölçekte elde etmek bizim için büyük bir mutluluk. Tüm havayollarının, uluslararası havacılıkta hem ekonomik hem de çevresel açıdan daha verimli ve sürdürülebilir bir gelecek için sınırları zorlamaya devam edeceğine inanıyorum. Bu zorlu mücadeleye liderlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz ve orta ve uzun vadeli emisyon hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Pegasus Hava Yolları gibi başarılı bir organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

CAPA - Havacılık Araştırma Merkezi Başkanı Simon Elsegood ise şöyle konuştu: "CAPA, sektöre öncülük eden emisyon performansı, mükemmel operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirliği her alanda ilerletme konusunda benimsediği stratejik yaklaşımın birleşimi sayesinde, Pegasus Hava Yolları'nı '2024 Yılının Küresel Çevresel Sürdürülebilirlik Havayolu Şirketi' olarak ödüllendirmekten mutluluk duyuyor. Şirket, sürdürülebilirlik girişimlerini kurum kültürünün bir parçası ve bir karar alma etkeni haline getirmenin bir havayolu işletmesinin verimlilik performansını olumlu yönde nasıl dönüştürebileceğini vurgulama konusunda küresel anlamda öne çıkıyor."

Operasyonlarını ve faaliyetlerini "sürdürülebilir çevre" anlayışıyla yöneten şirket; ESG stratejisi ve İklim Dönüşümü Yol Haritası kapsamında, birim yolcu kilometre başına (RPK) düşen uçuş kaynaklı karbon (CO2) emisyonunu 2030 yılına kadar 2019 yılına kıyasla yüzde 20 azaltmayı ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı hedefliyor. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin temel dayanakları arasında; yeni nesil uçaklara yatırım, yakıt verimliliği ve SAF kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik hedefler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda elektrikli yer hizmetleri araçlarının kullanımının artması gibi operasyonel verimliliği artıracak çözümler yer alıyor. - İSTANBUL