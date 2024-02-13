Pegasus, ekonomi sınıfında ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı

Ekonomi

Akaryakıta dev zam! Böylesi daha önce hiç yaşanmadı

Türkiye'nin en çok tercih edilen havayolu şirketlerinden Pegasus, ekonomi sınıfı için ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı. Bundan sonra ekonomi sınıfından bilet alan yolcular, kabin bagajı hizmeti alamayıp sadece oturduğu koltuğun ödemesini yapmış olacak.

"FAKİRLER EŞYALARINI KUCAĞINDA TAŞIYACAK"

Pegasus yolcularının kabin bagajı hizmetinden yararlanamayacak olması tepkilere yol açtı. Skandal karara sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Fakirler eşyalarını kucağında taşıyacak. Fakirler de uçağa binmeyiversin. Otobüsle seyahat nelerine yetmiyor?" yorumları geldi.

15 KİLOGRAM ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKI VARDI

Önceki uygulamada, ekonomi sınıfından bilet satın alan yolculara kişi başına 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunulmaktaydı. Ekonomi sınıfı bileti satın alan bir yolcu, ücretsiz bagaj hakkı dışında yemek hizmeti almak için ekstra ücret ödemek zorundaydı. Ancak, iddia edilen bu yeni adımla birlikte ekonomi sınıfından bilet alan bir yolcu artık sadece koltuğu için ödeme yapacak.