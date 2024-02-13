Pegasus, ekonomi sınıfında ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Pegasus, ekonomi sınıfında ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı

Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alacak. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşların büyük tepkisini çekti.

13.02.2024 15:00  Güncelleme: 15:05
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Türkiye'nin en çok tercih edilen havayolu şirketlerinden Pegasus, ekonomi sınıfı için ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı. Bundan sonra ekonomi sınıfından bilet alan yolcular, kabin bagajı hizmeti alamayıp sadece oturduğu koltuğun ödemesini yapmış olacak.

"FAKİRLER EŞYALARINI KUCAĞINDA TAŞIYACAK"

Pegasus yolcularının kabin bagajı hizmetinden yararlanamayacak olması tepkilere yol açtı. Skandal karara sosyal medya kullanıcıları tarafından, "Fakirler eşyalarını kucağında taşıyacak. Fakirler de uçağa binmeyiversin. Otobüsle seyahat nelerine yetmiyor?" yorumları geldi.

15 KİLOGRAM ÜCRETSİZ BAGAJ HAKKI VARDI

Önceki uygulamada, ekonomi sınıfından bilet satın alan yolculara kişi başına 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunulmaktaydı. Ekonomi sınıfı bileti satın alan bir yolcu, ücretsiz bagaj hakkı dışında yemek hizmeti almak için ekstra ücret ödemek zorundaydı. Ancak, iddia edilen bu yeni adımla birlikte ekonomi sınıfından bilet alan bir yolcu artık sadece koltuğu için ödeme yapacak.

Pegasus, ekonomi sınıfında ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Emre Kılıç: Boykot 47 4 Yanıtla
  • cemal şen: Ne oldu karınız mı düştü. Her şey in bedelini yolcuya ödetiyorsunuz. Eski köye yeni adet çıkartıp durmayın. Zaten hava alanında millet aç aç bekliyor saatlerce her şey pahalı. yakında yolcu ücreti kadar bagaj ücreti alacaksınız . Son tercihimiz siz olacaksınız bilginiz olsun. 10 0 Yanıtla
  • Alpaslan Akyüz: Bizim millet şimdi daha çok pegasusa biner 2 2 Yanıtla
  • İlker Güner: ...nelik yapıyorum. Neden? Uçmayı biliyorum! Fikrasini bilenler. :))) 0 0 Yanıtla
  • Hüseyin Kaya: Süleyman Soylu'nun mitinglerde "Oooooğğğğhhhhhhh" diye bağırması vardı hatırlıyor musunuz? Teşekkürler. 0 0 Yanıtla

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