Pegasus, ekonomi sınıfında ücretsiz bagaj hizmetini kaldırdı

cemal şen:

Ne oldu karınız mı düştü. Her şey in bedelini yolcuya ödetiyorsunuz. Eski köye yeni adet çıkartıp durmayın. Zaten hava alanında millet aç aç bekliyor saatlerce her şey pahalı. yakında yolcu ücreti kadar bagaj ücreti alacaksınız . Son tercihimiz siz olacaksınız bilginiz olsun.