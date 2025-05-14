Pegasus ve UC Berkeley\'den İnovasyon Ortaklığı

Dünyada teknolojiyi en iyi kullanan üç hava yolu şirketinden biri olma vizyonuyla hareket eden Pegasus, küresel ölçekte en güçlü girişimcilik ve inovasyon ekosistemlerinden Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (UC Berkeley) ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde, geleceğin hava yolu deneyimini bugünden inşa etmeye odaklanıyor.

Bilimsel bilginin teknolojiye yön vermesi, teknolojinin ise bilimsel ilerlemeyi hızlandırmasıyla bu iki alan arasındaki sınırlar her geçen gün daha da belirsizleşiyor. Bugünün dünyasında rekabet gücü, yalnızca ürün ve hizmet üretme kapasitesiyle değil, teknolojik yetkinlik ve bilgi üretme hızıyla da ölçülüyor. Pegasus Hava Yolları da bu gerçeklikten yola çıkarak; yenilikçiliğin, sürdürülebilir büyümenin ve küresel ölçekte rekabetçiliğin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelen üniversitelerle güçlü ortaklıklar kuruyor. Bu vizyonun bir parçası olarak Silikon Vadisi'nde kurulan ve şirketin inovasyon gündemine yön veren Pegasus Innovation Lab, şirketin, dünyanın en güçlü girişimcilik ve inovasyon ekosistemlerinden biri olan UC Berkeley'nin bilgi birikimi ve araştırma gücünden yararlanarak başlattığı stratejik iş birliğiyle yeni bir döneme giriyor. İki kurum, sektöre yön verecek, veri odaklı, kullanıcı deneyimini öne çıkaran ve operasyonel verimliliği artıran yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.

Bu güçlü ortaklık, havayolu şirketinin inovasyon vizyonunu uluslararası ölçekte pekiştirirken; UC Berkeley'nin akademik birikimiyle Pegasus Innovation Lab'in uygulama odaklı teknoloji liderliğini aynı zeminde buluşturuyor.

Yapay zeka ile inovasyon

İş birliği kapsamında, UC Berkeley bünyesindeki dünyanın önde gelen araştırma merkezlerinden Haas School of Business'ın akademik gücü ile Pegasus'un sektörel deneyimini bir araya getirerek; operasyonel verimlilik, uçuş güvenliği ve yapay zeka temelli veri odaklı inovasyon alanlarında ortak çalışmalar yürütülecek. Havayolu şirketi, bu iş birliği sayesinde akademik içgörüleri operasyonel sahaya taşıyarak, yeni nesil iş modellerinin gelişimini hızlandırmayı hedefliyor.

Kolay Seyahat Deneyimi: Öğrencilerle birlikte geleceği tasarlamak

Bu iş birliğinin önemli bir ayağını da UC Berkeley'nin MBA ekosistemiyle birlikte yürütülecek 'Kolay Seyahat Deneyimi' projesi oluşturuyor. Bu kapsamda, uçtan uca self servis bir seyahat deneyimi sunmak amacıyla dijital havacılık, kullanıcı deneyimi ve yolcu odaklı çözümler üzerine odaklanılacak. Pegasus, akademik dünyanın üretici enerjisiyle operasyonel ihtiyaçları buluşturarak, yenilikçi fikirlerin somut çıktılara dönüşmesini hedefliyor.

İnovasyon Fikir Maratonu ile havacılığın sorunlarına üretici çözümler

UC Berkeley ile ortaklaşa düzenlenecek İnovasyon Fikir Maratonu, yapay zeka destekli misafir deneyimi ve operasyonel süreçler gibi alanlarda havacılık sektörünün dijitalleşme ve verimlilik odaklı ihtiyaçlarına üretici çözümler üretmeyi hedefliyor. Maraton süresince ortaya konacak fikirler, havayolu şirketinin teknoloji stratejisine katkı sunarken, sektör genelinde ilham verici uygulamalara zemin hazırlayacak.

Yapay zeka ve veri analitiği eğitimi ile yetkinliklerin derinleştirilmesi

Havayolu şirketi çalışanlarına yönelik düzenlenecek eğitim programı, yapay zeka ve veri analitiği konularında bilgi derinliğini artırmayı amaçlıyor. Bu eğitim, yalnızca teknik bilgi aktarımı değil, aynı zamanda yenilikçi düşünme ve veri temelli karar alma kültürünün yaygınlaştırılması açısından da önemli bir adım oluşturuyor.

Sürdürülebilir etki için stratejik bir ortaklık

Pegasus'un UC Berkeley ile kurduğu bu bağ, yalnızca bir proje ortaklığı değil, uzun vadeli bir stratejik vizyonun parçası. Üniversite-sanayi iş birliğinin sadece teknoloji üretimi değil, aynı zamanda bilgi paylaşımı, ortak akıl ve yetenek gelişimi gibi çok boyutlu çıktılar doğurduğuna inanan Pegasus, bu iş birliğiyle geleceği tasarlama yolunda ilerliyor. - İSTANBUL