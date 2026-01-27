Farklı kuruluşlarda 380 kişi işe başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Farklı kuruluşlarda 380 kişi işe başladı

Farklı kuruluşlarda 380 kişi işe başladı
27.01.2026 10:24  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik Belediyesi YETGİM, 2024 yılından bu yana sanayi ve hizmet sektörlerine 1.802 genç yetiştirerek 380 gencin farklı sanayi kuruluşlarında işe girmesini sağladı. Eğitim programının çeşitliliği nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gençler YETGİM'de eğitim alıyor.

2024 yılından bu yana sanayi ve hizmet sektörlerine nitelikli iş gücü yetiştiren Pendik Belediyesi YETGİM'de eğitim alan 380 genç farklı sanayi kuruluşlarında işe başladı. Öte yandan kursların çeşitliliği ve niteliği YETGİM'e ilgiyi artırıyor. Öyle ki Pendik'in yanı sıra İzmir'den Bingöl'e kadar yurdun dört bir yanından gençler eğitim almak Pendik Belediyesi YETGİM'e geliyor.

Pendik Belediyesi Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi (YETGİM) sanayi ve hizmet sektörlerinde nitelikli iş gücü yetiştirerek istihdama katkı sunmaya devam ediyor. 2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel koordinasyonu ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje desteği ile hayata geçirilen merkezde şimdiye kadar eğitim alan gençlerin sayısı 1.802 oldu. Meslek sahibi olan 380 genç, farklı sanayi kuruluşlarında işe başladı.

Eğitim için Bolu'dan geldi

18-35 yaş arası gençlerin ücretsiz olarak yararlanabildiği Pendik Belediyesi YETGİM'de kaynakçılıktan otomasyona, endüstriyel yazılımdan tasarıma kadar onlarca branşta kurs yer alıyor. Kursların çeşitliliği ve niteliği YETGİM'e ilgiyi artırıyor. Öyle ki Pendik'in yanı sıra İzmir'den Bingöl'e kadar yurdun dört bir yanından gençler, eğitim almak Pendik Belediyesi YETGİM'e geliyor.

Bunlardan biri de Bolu'dan gelen Erdem Çelebi. 30 yaşındaki Çelebi, kaynakçılık üzerine eğitim aldığını belirterek kendilerine böyle bir imkan tanıdığı için Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Pendik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Farklı kuruluşlarda 380 kişi işe başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Ali Meşe, ’Ali Dede’ Hayatını Kaybetti Ali Meşe, 'Ali Dede' Hayatını Kaybetti
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan Güvenlik görevlisini küplere bindiren hareket: Hop hop, hayvan mısın lan?
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş 16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
Efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor Efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

11:16
Çuvalla para verecekler Fenerbahçe’den yıldız isme çılgın teklif
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
11:07
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
11:02
Fenerbahçe’den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
10:45
Ayyüce Türkeş’in saç örme akımı için söyledikleri DEM’lileri kızdıracak
Ayyüce Türkeş'in saç örme akımı için söyledikleri DEM'lileri kızdıracak
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:25
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Hemşirenin iddiasına eşinden yasak aşk yanıtı: Zina görüntüleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 11:29:04. #7.11#
SON DAKİKA: Farklı kuruluşlarda 380 kişi işe başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.