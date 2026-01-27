Farklı kuruluşlarda 380 kişi işe başladı

2024 yılından bu yana sanayi ve hizmet sektörlerine nitelikli iş gücü yetiştiren Pendik Belediyesi YETGİM'de eğitim alan 380 genç farklı sanayi kuruluşlarında işe başladı. Öte yandan kursların çeşitliliği ve niteliği YETGİM'e ilgiyi artırıyor. Öyle ki Pendik'in yanı sıra İzmir'den Bingöl'e kadar yurdun dört bir yanından gençler eğitim almak Pendik Belediyesi YETGİM'e geliyor.

Pendik Belediyesi Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi (YETGİM) sanayi ve hizmet sektörlerinde nitelikli iş gücü yetiştirerek istihdama katkı sunmaya devam ediyor. 2024 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genel koordinasyonu ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın güdümlü proje desteği ile hayata geçirilen merkezde şimdiye kadar eğitim alan gençlerin sayısı 1.802 oldu. Meslek sahibi olan 380 genç, farklı sanayi kuruluşlarında işe başladı.

Eğitim için Bolu'dan geldi

18-35 yaş arası gençlerin ücretsiz olarak yararlanabildiği Pendik Belediyesi YETGİM'de kaynakçılıktan otomasyona, endüstriyel yazılımdan tasarıma kadar onlarca branşta kurs yer alıyor. Kursların çeşitliliği ve niteliği YETGİM'e ilgiyi artırıyor. Öyle ki Pendik'in yanı sıra İzmir'den Bingöl'e kadar yurdun dört bir yanından gençler, eğitim almak Pendik Belediyesi YETGİM'e geliyor.

Bunlardan biri de Bolu'dan gelen Erdem Çelebi. 30 yaşındaki Çelebi, kaynakçılık üzerine eğitim aldığını belirterek kendilerine böyle bir imkan tanıdığı için Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür ediyor.