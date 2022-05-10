Penta Teknoloji, konsolide cirosunu yüzde 53 artırdı - Son Dakika
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Penta Teknoloji, konsolide cirosunu yüzde 53 artırdı

10.05.2022 20:02
Penta Teknoloji, konsolide cirosunu yüzde 53 artırdı

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2022 yılının ilk üç ayında konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırarak 1,9 milyar liraya ulaştırdı.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2022 yılının ilk üç ayında konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırarak 1,9 milyar liraya ulaştırdı.

Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan şirket, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirdi.

Buna göre, Penta Teknoloji'nin yılın ilk üç ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artışla 1,9 milyar lira oldu. Aynı dönemde brüt karını 147 milyon liraya yükselten Penta Teknoloji'nin faiz amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 67 artışla 108 milyon lira, FAVÖK marjı ise yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında 1,3 milyon lira konsolide net kar elde eden Penta Teknoloji, geçen sene mayıs ayında halka arz sürecini tamamlamıştı.

"Bilişim sektöründe büyümemizi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, büyümeyi yılın ilk çeyreğinde sürdürmeyi başardıklarını ifade etti.

Erünsal, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda hızlanan dijital dönüşüm hamleleri hem global hem de yerel pazarın olgunlaşmasını tetikledi. Bu ivme aynı zamanda birçok sektörün de itici gücü olarak teknoloji yatırımlarını hızlandırdı. Artık teknoloji, gerek kurumların gerekse bireysel tüketicilerin hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Biz de kalkınmanın en önemli bileşeni haline gelen bilişim sektöründe büyümemizi sürdürüyoruz. 2022 yılı ilk çeyrek sonuçlarımız da ülke ekonomisine kattığımız değeri göstermesi açısından memnuniyet verici. 2022 yılının ilk üç aylık döneminde ciromuzu bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 oranında artırmayı başardık. Şirketimize değer katarken, ülkemizin teknoloji ve dijitalleşmede her geçen gün daha da ilerlemesi için çalışmaya devam edeceğiz."

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Togo Cumhuriyeti, Yıldız Holding, Bilişim, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Penta Teknoloji, konsolide cirosunu yüzde 53 artırdı - Son Dakika


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