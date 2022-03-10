Penta Teknoloji'nin 2021 yılında cirosu yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
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Penta Teknoloji'nin 2021 yılında cirosu yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye ulaştı

10.03.2022 12:27
Penta Teknoloji'nin 2021 yılında cirosu yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye ulaştı

Penta Teknoloji 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Penta Teknoloji 2021 yılı finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Şirketin 2021 yılında konsolide cirosu, geçen yıla kıyasla yüzde 35 artışla 5,7 milyar TL oldu.

Aynı dönemde brüt karını 405 milyon TL'ye yükselten Penta Teknoloji'nin FAVÖK'ü 306 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. 2021 yılı Mayıs ayında halka arzı tamamlanan şirket, 2021 yılını 967 milyon TL özkaynak ile kapattı.

"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE GÜÇLENEN FİNANSAL YAPIMIZLA KATKI SAĞLIYORUZ"

2021 yılı finansal sonuçları değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi:

"Sektörde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren şirketimizle ülkemizi teknolojiyle buluşturuyoruz. Farklı kategorilerde birçok global markayı Türkiye'ye getiriyor ve ülkemizin dijital altyapısına; üretim, eğitim, finans, ulaşım gibi sektörlerine katkı sağlıyoruz. 2021 yılı başında 211 milyon TL olan özkaynaklarımızı halka arz ve 2021 gelirleriyle yıl sonunda 967 milyon TL'ye ulaştırarak finansal yapımızı güçlendirdik. Bu güçlü yapımızla tüm paydaşlarımıza değer katmak için çalışmaya devam edeceğiz."


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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Lirası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Penta Teknoloji'nin 2021 yılında cirosu yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Penta Teknoloji'nin 2021 yılında cirosu yüzde 35 artarak 5,7 milyar TL'ye ulaştı - Son Dakika
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