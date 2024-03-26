PeP Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Usuloğlu atandı - Son Dakika
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Ekonomi

PeP Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Usuloğlu atandı

PeP Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Usuloğlu atandı

PeP, Türkiye'nin dijital cüzdan ve ödeme sistemleri platformunda büyüme stratejileri doğrultusunda Deniz Usuloğlu'nu Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atadı. Usuloğlu, şirketin finansal operasyonları dönüştürme ve büyüme ivmesini hızlandırma görevini üstlenecek.

26.03.2024 11:58  Güncelleme: 12:01
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PeP Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Deniz Usuloğlu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital cüzdan ve ödeme sistemleri platformu PeP'te, büyüme stratejileri doğrultusunda önemli bir atama gerçekleşti.

Şirketin finansal operasyonları dönüştürme ve büyüme ivmesini hızlandırma çerçevesinde 2021'den beri PeP'de Direktör olarak görev yapan Deniz Usuloğlu, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

PeP'in büyüme stratejisi ve hedeflerine paralel olarak finans süreçlerini yürütme görevini sürdüren Usuloğlu, bu ay itibarıyla şirketin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ünvanını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PeP Genel Müdürü Mehmet Sadioğlu, PeP olarak, gelecekteki hedeflerine doğru ilerlerken finansal alandaki dönüşümü gerçekleştirmenin ve şirketi daha sağlam bir zemine oturtmanın kritik bir öneme sahip olduğuna inandıklarını belirtti.

Sadioğlu, Deniz Usuloğlu'nun deneyimi ve vizyonunun, bu dönüşümün öncülüğünü yapmak için ideal olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Finansal verimliliğimizi artırmaya yönelik stratejilerimizi şekillendirirken, PeP'in finansal başarısını daha da güçlendireceğimize ve sürdürülebilir bir büyüme ivmesi yakalayacağımıza inanıyoruz. (Usuloğlu'nun) Güçlü bir ekiple birlikte PeP'in büyümesine önemli katkılarda bulunacağına inancım tam. Kendisine yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PeP Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Usuloğlu atandı - Son Dakika

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